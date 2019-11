Schalke sofre, mas derrota Union Berlin e se iguala ao líder M'gladbach

Deu Schalke! Em jogo que abriu a 13ª rodada do Campeonato Alemão, os donos da casa venceram o Union Berlin por 2 a 1 no final da tarde desta sexta (29). Benito Raman abriu o placar para os Azuis Reais, que chegou a sofrer o empate de Ingvartsen. No segundo tempo, Serdar finalizou belo contra-ataque em gol e deu a vitória ao, parcialmente, vice-líder. Mas, engana-se quem acha que o jogo foi fácil para a equipe de Gelsenkirchen.

Com mais três pontos na conta, o time de David Wagner agora tem 25, a mesma pontuação do líder Borussia M'gladbach, que ainda recebe o Freiburg na rodada. Do outro lado, o Union, treinado por Urs Fischer, fica em 11º, podendo perder posições no decorrer da ronda.

Um visitante ousado

O primeiro tempo foi equilibrado mas com leve superioridade dos visitantes. Mesmo o jogo não sendo na capital alemã, foi o Union quem se colocou mais à frente. Nos 45 minutos iniciais, o time de vermelho teve menos posse de bola: 46% contra 54%. No entanto deu 13 chutes (nove a gol), sete a mais que os mandantes, que só acertaram quatro vezes a meta adversária.

Mas quem vê apenas os números pode ser enganado, pois o placar ficou em 1 a 1 antes do intervalo. O que abriu o marcador foi a pancada de Benito Raman, no ângulo, da entrada da área após passe de cabeça de Kabak, que cabeceou errado e, involuntariamente, ajeitou para o parceiro aos 23'. Depois, no minuto 35, Nastasic comete pênalti: Ingvartsen bate de esquerda e não desperdiça, empatando o confronto.

A igualdade também se deve ao arqueiro Nübbel, do S04, autor de dois milagres na etapa inicial.

Até o intervalo, o Union fazia um belíssimo jogo (Foto: Reprodução/Bundesliga)

Persistência em Gelserkirchen

No segundo tempo, o cenário inverteu. David Wagner puxou a orelha de seu time, o mandante, e pôs a equipe com ânimo maior. Assim, aquele velho ditado "água mole em pedra dura tanto bate até que fura" apareceu.

Harit, Caligiuri, Serdar e até Nastasic chegaram a assustar o gol defendido por Gikiewicz. Nisso, o Union Berlin ficou encurralado e não conseguia armar jogadas como no primeiro tempo. Aí não deu outra: em contragolpe bem puxado, a bola veio da direita ao centro da área, por baixo, para Harit, que só ajeitou a bola para Serdar, de frente, bate de primeira no canto esquerdo do goleiro do Union aos 86'. Ali o placar foi mudado para 2 a 1 ao time da casa. a partir desse tento, o jogo não teve muita emoção devido à administração de resultado por parte do clube de Gelsenkirchen.

O tapa colocado de Serdar para dar a vitória ao S04 (Foto: Reprodução/Bundesliga)

Na próxima rodada, o Schalke 04 vai até Leverkusen medir forças com o Bayer, às 14h30 do sábado (7), para seguir na cola do líder M'gladbach. Um dia depois, domingo (8), o Union Berlin joga em casa contra o Colônia, em confronto direto na parte inferior da Bundesliga.