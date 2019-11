Liverpool confirma lesão e Fabinho vai perder Mundial

Nesta sexta-feira (29), o Liverpool confirmou que o brasileiro Fabinho sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo no confronto contra o Napoli, na última quarta-feira pela Champions League, e com isso, irá perder o Mundial de Clubes no próximo mês, em Doha.

Em nota oficial, o clube inglês confirmou que o volante ficará de fora até o Ano Novo. Assim, Fabinho vai perder diversos jogos do Liverpool no mês de dezembro, que é conhecido pelo calendário apertado. Partidas da Premier League, FA Cup, Copa da Liga Inglesa, Champions League e Mundial de Clubes, que será disputado no Catar, de 11 a 21 de dezembro.

“O brasileiro iniciará um programa de reabilitação com a equipe médica dos Reds em Melwood, enquanto trabalha para recuperar sua forma plena”, disse o Liverpool.

O brasileiro é titular e se tornou peça fundamental no esquema tático do técnico Jürgen Klopp. Na atual temporada, participou de 19 partidas e ajudou a equipe abrir boa vantagem na liderança da Premier League.