Alisson é expulso, Van Dijk marca duas vezes e Liverpool bate Brighton em casa

Em partida marcada pela expulsão do brasileiro Alisson, o Liverpool derrotou Brighton, em Anfield por 2 a 1, com dois gols do zagueiro Virgil Van Dijk. Lewis Dunk marcou para os visitantes. O resultado deixou os Reds ainda mais distantes do Manchester City, que é vice-líder da Premier League. Agora, são 11 pontos de diferença.

A equipe da casa abriu o placar logo no início do jogo. Em assistência do lateral-direito Alexander-Arnold, Van Dijk fez 1 a 0 para o Liverpool. A dupla apareceu novamente para fazer o segundo gol. Em nova assistência de Alexander-Arnold, e o zagueiro holandês fez 2 a 0 para os comandados de Jürgen Klopp.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o goleiro Alisson saiu da área, colocou a mão na bola, impediu o ataque do Brighton e foi expulso direto. Enquanto Adrián, que entrou no lugar de Chamberlain, arrumava a barreira, o zagueiro Lewis Dunk aproveitou e cobrou a falta para diminuir o placar em Anfield.

Foto: Divulgação/Premier League

Nos minutos finais, a equipe visitante pressionou em busca do empate, mas o Liverpool, mesmo com um a menos, conquistou a 13° vitória em 14 jogos na Premier League.

Os Reds voltam a campo na próxima quarta-feira (04), às 17h15, quando enfrentam o Everton, em Anfield, pelo clássico da cidade. O Brighton joga na quinta, às 17h15, contra o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres.