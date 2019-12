Após temporada conturbada, Guangzhou Evergrande conquista o título do Campeonato Chinês

Neste domingo (01), o Guangzhou Evergrande (CHN) venceu o Shanghai Shenhua (CHN) por 3 a 0 e faturou o título do Campeonato Chinês em 2019. Esta é a oitava vez que o clube ganha a competição em nove anos. Wei Shihao, Park Ji-Soo e Ai Kesen, mais conhecido como Elkeson, anotaram os gols da partida. Um grande alívio para o treinador Fabio Cannavaro que passou "maus bocados" com a equipe ao longo da temporada.

O Guangzhou contou com um jogador conhecido pelos brasileiros para sacramentar a vitória. Trata-se de Elkeson que, depois da sua naturalização chinesa, passou a se chamar Ai Kesen. O time precisava apenas de um empate para colocar as mãos na taça e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Wei Shihao abriu o placar após receber o lançamento do Zheng Zhi. Aos 55 minutos, Talisca tenta cabecear e o Park Ji-Soo finaliza com sucesso. Com a taça praticamente garantida, aos 83 minutos, Ai Kesen recebe assistência do Paulinho, chuta tranquilamente para o gol e sacramenta a vitória.

"Apesar de ter sido o meu quinto título da Superliga, posso dizer que esse foi ainda mais especial por ter sido o meu primeiro como cidadão chinês. Sem falar que, voltar para um clube em que sempre me senti em casa e me acolheu tão bem, onde conquistei praticamente tudo, é muito legal poder ajudar a colocá-lo no topo. Estou muito feliz. Agora é só comemorar e curtir as férias", disse Ai Kesen em entrevista coletiva.

Vale lembrar que o Fabio Cannavaro quase foi demitido do time ao logo da temporada. O motivo seria o fato dele ter assumido o comando da Seleção Chinesa em paralelo ao Guangzhou e ter acumulado seis jogos sem vitórias. A solução para o caso foi deixar o trabalho com o time nacional de lado e cumprir com a punição do clube que suspendeu o italiano e investiu em seus estudos.

Dois pontos foram suficientes para tirar o título do Beijing Guoan (CHN) que, mesmo vencendo a sua partida contra o Shandong Luneng (CHN), ficou na vice-liderança com 70 pontos. O Evergrande somou 23 vitórias, três empates, quatro derrotas e 72 pontos em 30 partidas.

Desde 2010, o Guangzhou Evergrande conquistou o Campeonato Chinês (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019), a Supercopa da China (2012, 2016, 2017 e 2018) , a Liga dos Campeões da Ásia (2013 e 2015) e entre outros títulos.