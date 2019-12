Em jogo emocionante, Werder Bremen bate Wolfsburg e sobe na tabela da Bundesliga

Em jogo eletrizante na Volkswagen Arena, o Werder Bremen conseguiu a vitória contra o Wolfsburg por 3 a 2, disputando a 13° rodada da Bundesliga. Os gols dos visitantes foram feitos por Bittencourt e Rashica, que marcou dois. Weghorst e William diminuíram para os donos da casa.

Com a vitória, o Bremen passa ser o 12° colocado, com 14 pontos. Já o Wolfsburg permanece em nono, com 20.

A eficiência fez a diferença

O primeiro tempo foi bem movimentado em quesito de gols. O primeiro saiu com o pênalti cobrado por Rashica aos 13'. A reação dos mandantes veio aos 36', com o gol de Weghorst, mas não durou muito pois aos 39', Bittencourt colocou os visitantes novamente na frente.

Foto: Reprodução / Bundesliga

Os números de chutes e chances de gol mostram que o time da casa foi bem menos eficiente. Foram 10 chutes do Wolfsburg, sendo três dele em direção ao gol. Já o Bremen chutou menos, teve menos chances, mas teve 100% de eficiência.

Nada muda

Nada mudou da primeira para a segunda etapa. Quando tudo estava caminhando para o time da casa sair pelo menos com um ponto do empate, por conta do gol de William aos 73', Rashica marcou mais um aos 83' e decretou a vitória do Bremen.

Os números de chutes e chances também não mudaram muito. Foram 10 chutes e três chances de gol para o Wolfsburg no segundo tempo e o Bremen terminou o jogo com 10 chutes e três chances de gol, mantendo o mesmo aproveitamento da primeira etapa.

Sequência de jogos

O próximo jogo do Wolfsburg será contra o Freiburg fora de casa no próximo sábado, dia 7, às 11h30 no horário de Brasilia. Já o Bremen pega o Paderborn no domingo, dia 8, às 14h.