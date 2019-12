Na estreia de Freddie Ljungberg, Arsenal fica apenas no empate com Norwich

Após demissão de Unai Emery, os Gunners buscavam espantar o fantasma da má fase em partida frente ao Norwich City. Porém, o que se viu foi mais um empate frustrante, com o Arsenal chegando ao 10° jogo sem vitória somando todas as competições — pior sequência do clube desde 1992.

A partida começou com os Gunners mais focados para conseguir triunfar, mas quem saiu vencendo foram os Canaries. Após ótimo contra-ataque da equipe verde e amarela, a bola sobrou para Pukki, que finalizou para o gol, a bola ainda desviou na defesa e dificultou às chances de Leno defender e evitar o tento adversário: 1 a 0.

Com falta a favor do Arsenal, a bola foi alçada à área, e em disputa aérea, ela pegou na mão do zagueiro Zimmermann. A penalidade foi assinalada pelo árbitro. Aubameyang cobrou e o experiente pegador de pênaltis - vide copa do mundo de 2014 - Krul defendeu. Porém, o pênalti foi repetido, pois, após consulta do VAR, foi marcado um adiantamento do goleiro holandês - dessa vez, Auba cobrou e marcou, 1 a 1.

A defesa do Arsenal se mostrava inconsistente durante o jogo, e com isso, após outro contra-ataque adversário, Cantwell limpou a jogada e finalizou no canto inferior do gol de Leno. Eram os mandantes na frente do marcador novamente: 2 a 1.

Já no segundo tempo, os Gunners mostravam o porquê são a equipe com mais gols de escanteio na Premier League. Após cobrança do mesmo, a bola sobrou livre para Aubameyang, que não desperdiçou a chance e fez: Arsenal 2, Norwich 2.

O próximo compromisso do Arsenal (8°), será pela Premier League frente à equipe do Brighton, no Emirates Stadium. Já o Norwich City (19°), irá até o St. Mary's Stadium enfrentar o Southampton, também pela Premier League.