United vacila em casa, empata com Aston Villa e se afasta dos líderes da Premier League

Na tarde desse domingo (01), o Manchester United, jogando em casa, no Old Trafford, ficou apenas no empate, em 2 a 2, com o Aston Villa e se complicou ainda mais na Premier League. Rashford e Lindelof marcaram para os Devils, enquanto Grealish e Mings fizeram o dos Villans.

O começo de jogo foi surpreendente, com os visitantes pressionando a saída de jogo dos adversário e armando fortes jogadas ofensivas. O resultado foi o gol de Jack Grealish aos 11 minutos. O meia recebeu em velocidade pela esquerda, fez o corte para a direita e finalizou no cantinho direito de De Gea, sem chances de defesa.

O estilo dominante dos Villans permaneceu até os 29'. Após bom cruzamento de Grealish, Trezeguet apareceu entre a defesa adversária e chegou a ampliar o placar, mas a arbitragem anulou o lance, marcando impedimento.

Com a primeira etapa perto do fim, os donos da casa finalmente entraram no jogo e foram pra cima em busca do empate, que veio aos 41'. O belga/brasileiro Andreas Pereira cruzou e Marcus Rashford cabeceou de forma precisa, acertando a trave antes de entrar e igualar o marcador.

Rashford empata para o United (Divulgação/Manchester United)

O segundo tempo começou como acabou o primeiro, com os Red Devils em cima do rival, querendo a virada. Logo no começo, aos quatro, Martial arriscou um chute colocado no canto esquerdo, mas acabou mandando pela linha de fundo, sem levar muito perigo.

E foi com a cabeça de Victor Lindelof que o United conseguiu marcar mais um. Fred levantou para a grande área, o atacante Wesley desviou e deixou livre para o zagueiro sueco mandar para o fundo das redes, colocando os mandantes na frente.

Mas a alegria do time da casa não durou muito, pois pouco depois, aos 21', Tyrone Mings deixou tudo igual novamente. Grealish encontrou Mings na área e o zagueirão deixou o dele, após o juiz anular, mas o VAR confirmar o gol.

O resto do confronto se resumiu ao ataque dos Devils contra a defesa dos Villans. Os mandantes buscavam finalizar via chuveirinho da área, mas a marcação bem posicionada dos visitantes afastaram qualquer perigo e garantiram o empate.

Os dois times retornam no meio da semana para mais uma rodada do Campeonato Inglês. Na quarta, o Manchester United recebe o Tottenham, às 16h30. No mesmo horário, o Aston Villa visita o Chelsea no Stamford Bridge.