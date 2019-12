De virada! Mainz vence Eintracht Frankfurt em jogo frenético e respira na fuga da degola

Frenético! Essa é a palavra que adjetiva o confronto entre Mainz 05 e Eintracht Frankfurt. Na Opel Arena, foram os visitantes que abriram o placar no primeiro tempo, mas após ter um expulso, o time da casa voltou a todo vapor para a etapa final e virou o jogo para 2 a 1 no fim da tarde/começo de noite desta segunda-feira (2). Assim, quem sorriu no clássico da região de Frankfurt am Main foram os Palhaços, na 13ª rodada da Bundesliga.

Esta é a segunda vitória seguida do M05 no Campeonato Alemão; frankfurtianos perderam a terceira seguida e não triunfam na competição desde o massacre de 5 a 1 sobre o Bayern.

Por sinalizadores nas arquibancadas em ambas as torcidas, o confronto atrasou em cerca de 10 minutos. Depois, Hinteregger deu o ar da graça para os Águias aos 33'. Kohr foi expulso aos 44'. No segundo tempo, Onisiwo empatou no minuto 55 e Szalai, que saiu do banco, virou aos 69', pondo o Mainz na 12ª colocação, com 15 pontos. Um pouco mais acima, em 10º, e com 17 pontos, ficou o Eintracht.

Szalai, o salvador vermelho (Foto: Reprodução/Bundesliga)

Poucas chances claras e um gol

O primeiro tempo em Mainz foi equilibrado e com poucas chances de gol, tanto que houve apenas três finalizações a gol: duas do Eintracht e uma dos mandantes. No entanto, um desses chutes do time de Frankfurt balançou as redes. Aos 33 minutos, o zagueirão Hinteregger apareceu dentro da área ofensiva, após cobrança de escanteio curto, e recebeu de frente para o gol depois do pivô feito por Sow. O defensor austríaco bateu forte de primeira; Zentner ainda tocou na bola, mas não barrou a abertura do placar.

Logo em seguida do 1 a 0, os vermelhos se impuseram ofensivamente, porém ainda não perturbava o goleiro Rønnow, do Eintracht. E aos 44', o volante Kohr foi expulso por vermelho direto em chegada firme.

Frenético e virada

Descansadas, as equipes prometiam um segundo tempo mais agitado — e foi. O treinador Beierlorzer pôs seu Mainz para frente e conseguiu o empate cedo, logo aos 50': Onisiwo recebeu de Juste e balançou a rede adversária. Quatro minutos depois, o mesmo Onisiwo fez outro gol, porém esse foi anulado com revisão do VAR. E os Palhaços continuaram a atacar os Águias.

Onisiwo tem três assistências e dois gols em três jogos (Foto: Reprodução/Bundesliga)

Aos 67', Rønnow bateu-roupa e no rebote fez milagre, caído, evitando o gol de Szalai — o goleiro se jogou na bola chutada pelo atacante do Mainz, na pequena área. No lance seguinte, o próprio Szalai tratou de aproveitar deixadinha de Onisiwo na segunda trave e não perdoou o arqueiro frankfurtiano. A partir daí foi tudo no desespero.

Enquanto o Eintracht buscava contragolpes, o Mainz não ficava na defesa e também buscava incomodar. Boëtius, Quaison, Caricol e Onisiwo chegaram bem perto de ampliar para os Palhaços. Kostić, Paciência e Danny da Costa desperdiçaram do lado frankfurtiano.

Com uma sequência de quatro contra-ataques seguidos na reta final, o jogo tomou ares dramáticos. Mas o placar não foi mais movimentado, deixando o 2 a 1 a favor do time vermelho de Mainz.

Na próxima e 14ª rodada, o Eintracht joga em Frankfurt contra o Hertha Berlin, abrindo a ronda às 16h30 da sexta-feira (6). Um dia depois, às 11h30, o Mainz vai ao Sul visitar o Augsburg.