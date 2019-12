Yan Sasse comemora gol na Turquia e diz: "Que seja o primeiro de muitos"

Com passagem recente pelo Vasco, o meia Yan Sasse se transferiu para o Çaykur Rizespor, da Turquia, após rescindir seu contrato com a equipe carioca. Nos seus primeiros meses, Yan ainda busca seu espaço e tenta aproveitar as chances que surgem.

No último final de semana, no confronto com o Konyaspor, a equipe venceu por 3 a 1 e o brasileiro foi o responsável pelo terceiro gol. Com seu primeiro gol pelo clube, ele comemorou e espera que seja apenas o início.

- É uma sensação muito boa de poder marcar o primeiro gol num campeonato tão grande. Fico muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos aqui. - comentou o atleta.

O meia chegou à Turquia no início da atual temporada e afirma que se adaptou bem ao país, e também elogiou seus companheiros, pela maneira como foi recebido por eles.

- É um começo de temporada muito bom. A minha adaptação está sendo muito boa no país e no clube fui muito bem recebido pelos meus companheiros e toda comissão. Agradeço por isso porque me sinto mais à vontade para entrar em campo. - disse o jogador.

Revelado pelo Coritiba, Yan revelou que acompanha o futebol brasileiro e ficou muito feliz após o clube conquistar o acesso à Série A 2020.

- Acompanho o futebol brasileiro, tanto a Série A quanto a Série B. Fiquei muito feliz com o acesso do Coxa, que é um clube que tenho um carinho enorme e sou muito grato, porque foi onde comecei. - concluiu.