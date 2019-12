Inter Miami negocia com Exequiel Palacios, do River Plate

Segundo o site argentino TNT Sports, o Inter Miami (EUA) quer contar com Exequiel Palacios e está disposto a pagar um valor alto pelo atleta do River Plate (ARG). O jogador já havia sido negociado com o Bayer Leverkusen (ALE) e a contratação parecia bem encaminhada, mas o clube fundado pelo David Beckham propôs um valor maior do que a equipe alemã.

A quantia oferecida pelo Miami seria de 23 milhões de Dólares (cerca de 96 milhões de Reais na cotação atual). Portanto, a franquia quebraria o recorde de maior taxa de transferência paga por um membro da Major League Soccer (MLS). Vale lembrar que o Bayer havia enviado uma proposta de 18 milhões de Dólares (aproximadamente 75 milhões de Reais na cotação vigente) ao time argentino.

Com apenas 21 anos de idade, Palacios é uma das estrelas do River Plate e disputou as finais da Libertadores em 2018, quando conquistou o título, e 2019. Formado nas categorias de base, o jogador foi promovido ao time profissional em 2015 pelo treinador Marcelo Gallardo. Recentemente, fez algumas aparições pela Seleção Argentina.

O Inter Miami ainda não anunciou quem será o seu primeiro treinador da história, mas já contratou diversos jovens sul-americanos. Todos eles promissores no mundo futebol, entre eles: Julian Caranzza do Banfield (ARG), Matias Pellegrini do Estudiantes (ARG) e Christian Makoun do Zamora (VEN).