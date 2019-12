Lewandowski bate recorde pessoal de gols nos primeiros 20 jogos da temporada

20Segundo a análise do site Footstats, Robert Lewandowski vive sua melhor fase. Isso porque o atacante marcou 27 gols nos 20 primeiros jogos da temporada do Bayern de Munique. Seria como se o polonês precisasse de um pouco mais de 66 minutos para balançar as redes.

Com isso, ele divide a artilharia da Europa com o norueguês Erling Haaland, do RB Salzburg-AUT. Em seguida, vem Alfredo Morelos, que joga no Rangers-ESC e marcou 25 vezes em 30 jogos. O melhor colocado da Bundesliga depois de Lewa é Timo Werner, do RB Leipzig, com 17 gols.

Números por temporada

A análise foi feita a partir da chegada do polonês ao Borussia Dortmund, em junho de 2010. Na primeira temporada nos Aurinegros, marcou somente quatro vezes nos 20 primeiros jogos. Os números mostram que Lewa foi aperfeiçoando seu talento com o tempo, principalmente quando chegou a Munique, na temporada 2014-15.

Os números de Lewa nos primeiros 20 jogos de cada temporada

Temporada Clube N° de gols 2010-11 Borussia Dortmund 4 2011-12 Borussia Dortmund 12 2012-13 Borussia Dortmund 12 2013-14 Borussia Dortmund 13 2014-15 Bayern de Munique 9 2015-16 Bayern de Munique 20 2016-17 Bayern de Munique 14 2017-18 Bayern de Munique 18 2018-19 Bayern de Munique 17 2019-20 Bayern de Munique 27

Período de adaptação

Até os grandes astros têm seu período de maturação. No caso de Lewandowski, podemos percebê-los pelo número de gols nos primeiros jogos. Os piores aproveitamentos do polonês são os de suas estreias nos dois times alemães.

Foto: Reprodução/Uefa

Na primeira temporada no Borussia, marcou apenas quatro vezes nos 20 primeiros jogos. Já no Bayern, marcou nove gols nos primeiros jogos pelos bávaros.

Fome de gols

Apesar de seus começos de temporada nem sempre serem promissores, Lewandowski sempre mostrou que tem faro de gol. A exceção foi seu período de estreia no Borussia Dortmund, em que marcou apenas 9 gols. Já em sua segunda temporada, marcou 30 gols em 47 jogos. Desde a fase de 2015/16, o polonês não passou nenhuma vez, sem fazer, pelo menos, 40 gols.

Veja os números e a evolução do atacante. O que o torna peça fundamental no time do Bayern de Munique.

Os números de Lewandowski por temporada

Temporada N° de gols 2010-11 9 2011-12 30 2012-13 36 2013-14 28 2014-15 25 2015-16 42 2016-17 43 2017-18 41 2018-19 40

Agora, resta aguardar o resto da temporada para vermos quais serão os números finais do atacante polonês.