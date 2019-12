Jejum mantido: Eintracht Frankfurt reage e busca empate diante do Hertha Berlin

Um confronto animado, movimentado e com muito equilíbrio abriu a rodada 14 da Bundesliga 2019-20. Na Commerzbank Arena, Eintracht Frankfurt e Hertha Berlin se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (6) e disputaram uma partida atrativa. Ao fim das contas, a Velha Senhora abriu 2 a 0, mas permitiu o empate em 2 a 2 nos minutos finais. Lukébakio e Grujic deixaram os berlinenses na frente, mas as Águias igualaram o marcador com Hinteregger e Rode.

A partida começou com domínio da equipe da casa. O Eintracht Frankfurt usava muito as laterais para chegar ao campo ofensivo. Apesar da maior posse de bola, as Águias não venciam a marcação e não levavam perigo. Aos poucos, o Hertha Berlin começou a adiantar as suas linhas e avançar. Nos primeiros 15 minutos, nenhuma finalização. Mas o primeiro gol do jogo saiu aos 30 minutos, quando Grujic deu belo passe para Lukébakio. O atacante avançou e finalizou entre as pernas do goleiro Rönnow. A reação poderia ter ocorrido aos 38 minutos, quando os mandantes aceleraram seu jogo. Sow cruza rasteiro para a área e Kamada completa para as redes. Porém, após revisão junto à arbitragem de vídeo, o lance foi anulado por falta de ataque cometida no início da jogada.

No segundo tempo, o confronto ficou mais franco. Frankfurt adiantou suas peças, deixou o time mais ofensivo com a entrada de Rode no lugar de Gelson Fernandes e reorganizou o sistema tático. Do outro lado, o Hertha manteve a postura de manter a forte marcação e a velocidade no contragolpe. A estratégia dos visitantes deu certo aos 18, quando Grujic foi acionado na cara do gol e ampliou a vantagem ao clube da capital germânica. O lance foi revisado após alegação de impedimento, mas o gol foi confirmado por não ter nenhuma irregularidade.

A partir desse instante, veio a reação do Eintracht Frankfurt. Na saída de bola após o segundo do Hertha, Touré escorou de cabeça para Hinteregger. O zagueiro artilheiro completou com firme cabeceio para recolocar as Águias no jogo e marcou seu quinto gol na temporada. Novamente com revisão do VAR, o tento foi validado. A equipe anfitriã até empatou o jogo logo depois, mas a falta de ataque anulou a jogada. Nos minutos finais, a pressão aumentou bastante para o Frankfurt buscar o empate, até que veio aos 41 minutos. Rode arriscou de dentro da área, a bola bateu na zaga e Kraft nada pôde fazer.

Com o resultado, as duas equipes permaneceram com sequências negativas na Bundesliga. As Águias acumulam quatro rodadas sem vitória e permanecem no décimo lugar, com 18 pontos. Por outro lado, a Velha Senhora aumentou o jejum sem vencer para oito jogos e permanece no 16º e antepenúltimo lugar, com 12 pontos, na faixa dos playoffs contra o rebaixamento.

A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana. O Hertha Berlin enfrenta o Freiburg às 11h30 do sábado (14), no Estádio Olímpico de Berlim. Por sua vez, o Eintracht Frankfurt tem confronto diante do Schalke 04 na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, às 14 horas do domingo (15).