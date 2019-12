Paderborn derrota Werder Bremen em confronto direto e sai da lanterna

No último jogo da rodada, o Werder Bremen enfrentou o Paderborn dentro do Weserstadion e foi derrotado. Sven Michael marcou o gol que deu a vitória aos visitantes aos 90'. Com a derrota, o Bremen fica em 14°, com 14 pontos em 14 rodadas e o Paderborn deixa a lanterna da Bundesliga, ultrapassando o Colônia por conta do saldo de gols.

Primeiro tempo sem gols

O primeiro tempo se mostrou bem equilibrado. O Bremen teve sete chutes, sendo dois deles ao gol. O Paderborn deu a mesma quantidade de chutes, mas acertou um chute ao gol a mais do que os donos da casa.

Foto: Reprodução / Paderborn

A posse de bola também foi bem equilibrada, mas como as oportunidades de gol, os visitantes terminaram o primeiro tempo um pouco melhor, com 51%.

No apagar das luzes

Os números do segundo tempo mostraram uma melhora dos dois times, principalmente dos donos da casa. O Bremen ternminou o jogo com 54% de posse de bola, 12 chutes e três deles conseguindo assustar o goleiro Zingerle.

Foto: Reprodução / Paderborn

Porém, no quesito de chutes e chances de gol, os visitantes foram melhores. Ao final da partida, foram 15 chutes e cinco oportunidades de gol. E os números fizeram a diferença no finalzinho da partida. Aos 90', o meio-campista Sven Michael marcou o único gol do jogo.

Sequência de jogos

Os próximos jogos do Bremen serão no próximo sábado, dia 14, às 11h30, contra o Bayern de Munique fora de casa e na terça-feira, dia 17 às 41h30, contra o Mainz em casa.

Também no sábado, no mesmo horário, o Paderborn enfrenta o Union Berlin dentro de casa e na quarta feira, dia 18, às 16h30, pega o líder do campeonato Gladbach fora de casa.