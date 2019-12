Rodada da Premier League é manchada por gestos homofóbicos

Dois casos ocorridos neste último fim de semana mancharam a campanha Rainbow Lace, arquitetada pela Premier League, em um movimento contra os abusos discriminatórios contra a população homossexual.

Conforme diz o jornal "Telegraph", durante os jogos de Brighton and Hove e Albion x Wolverhampton Wanderes, e Everton FC x Chelsea FC, ocorreram cânticos homofóbicos que levaram as polícias locais a investigarem os casos com o apoio dos clubes envolvidos.

Preconceito

Dois homens foram detidos no Amex Stadium, em Brighton. Expulsos do local, os torcedores que estavam no setor de visitantes foram acusados de cantarem músicas preconceituosas contra os LGBTs e se encaminharam para a prisão. Já em Goodison Park, diversos relatos chegaram ao Everton, clube mandante do jogo, de que parte de sua torcida direcionava cantos para os adversários, porém, apoiando-se em letras homofóbicas.

Tanto a polícia de Sussex quanto a de Mereseyde trabalham em conjunto dos clubes para solucionarem os casos por completo e enfim protocolarem a punição final para os envolvidos.

Executivo-chefe e Vice Presidente de futebol do Brighton, Paul Barber, lamenta o incidente em sua fala no site oficial do clube.

"É triste e deprimente que, mais uma vez, tenhamos que enfrentar outra situação de abuso discriminatório. Antes do início do jogo, tivemos um grande apoio à campanha Rainbow Laces, brilhantemente apoiada pela grande maioria das pessoas dentro do estádio. No entanto, antes do jogo terminar, somos forçados a lidar com indivíduos, que acham que é tudo bem se comportar dessa maneira."

Rainbow Lace

A campanha que envolve os 20 clubes da primeira divisão inglesa foi iniciada no dia 3 de dezembro, e durante o período de conscientização, o marketing e publicidade do campeonato é voltado para o apoio aos gays, lésbicas, trans e demais segmentos que envolvem os homossexuais tanto no esporte quanto na vida pessoal.

Capitães das equipes, bandeiras de escanteio, placas de publicidade e faixas dentro do estádio levam as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBT, e frases de apoio à causa. Alguns clubes aderiram também às luzes de iluminação noturna como um gesto em favor ao Rainbow Lace.

Racismo

No clássico de Manchester City x Manchester United uma nova mancha envolveu a rodada deste fim de semana na Inglaterra. Torcedores do City estão envolvidos em um caso de racismo contra o volante Fred.

Conforme diz o mesmo jornal, Antohny Burke, um militar de 41 anos e é acusado de fazer gestos de macaco para o jogador brasileiro. Jesse Lingard também teria sido um dos alvos de Burke. Fred caracterizou a atitude racista como um "atraso na sociedade", enquanto o United e Pep Guardiola destacaram apoio ao atleta.

A Associação de Futebol inglesa (FA) investiga o caso junto da polícia de Manchester. O clube mandante promete banir o torcedor após o desfecho da ocorrência, e até o momento, o acusado está detido na prisão.