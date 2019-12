Liverpool e Napoli confirmam favoritismo e vão para próxima fase da Champions League

No grupo mais surpreendente desta fase de classificação da UEFA Champions League, o Liverpool e Napoli venceram Salzburg e Genk respectivamente, na última rodada se garantem nas oitavas de final junto de mais sete equipes já classificadas antecipadamente.

Apesar da ameaça do promissor Red Bull Salzburg, que somados 16 gols em 5 jogos, era o terceiro melhor ataque da competição, liderados pelo norueguês Erling Haaland, e o coreano Hwang Hee-Chan, os visitantes que estão de malas prontas para o Mundial Interclubes despejaram os donos da casa com um 2 a 0 eficaz, graças aos tentos de Naby Keita e Mohamed Salah, no relâmpago intervalo de dois minutos, 57 e 58 totais na partida.

Em San Paolo, os napolitanos não tiveram sequer indícios de sustos por parte da equipe belga do Genk. Precisando apenas de um empate para sacramentar a classificação, o time do capitão José Callejón viu Arkadiuz Milik anotar um hat-trick na primeira etapa, enquanto Mertens deu números finais ao jogo após converter um pênalti aos 75 minutos.

Encerrada as rodadas do grupo E, o Liverpool lidera a chave com 13 pontos e 4 vitórias em 6 jogos, com 13 gols gerais. Seguindo o atual campeão, o Napoli termina com 12 pontos e 3 vitórias na chave. Já o Salzburg se despede com 7 pontos e duas vitórias, apesar dos 16 gols, enquanto o lanterna Genk deixa a competição com 1 ponto apenas e um saldo negativo de 15 gols contra.

Eliminados

Apesar da campanha acima das expectativas, o time austríaco do Red Bull Salzburg irá para a UEFA Europa League, enquanto o Genk se direcionará apenas para o campeonato nacional belga. Como legado na atual edição, ambos os times deixam como principal ponto positivo a força ofensiva, onde Sander Berg, do Genk, e Erling Haaland, do Salzburg, se tornaram símbolos das atuações de seus clubes.

Classificados

Liverpool e Napoli se juntam ao Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munique, Tottenham Hotspur, Manchester City, Juventus e Barcelona. Para a formulação da próxima chave, restam sete vagas. Até o momento somente as equipes do grupo E têm seis partidas.