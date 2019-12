75% de aproveitamento: três dos quatro alemães vão às oitavas da Champions League

A fase de grupos da Champions League acabou e três dos quatro alemães conseguiram se classificar para as oitavas de final. O sorteio do mata-mata acontece na segunda feira (16), em Nyon, na Suíça.

Somente Bayern de Munique e RB Leipzig se classificaram como primeiro colocado nos grupos B e G, respectivamente, e estarão no pote 1. Já o Borussia Dortmund, que foi segundo no Grupo F, fica no pote 2. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen não conseguiu se classificar para a próxima fase da competição, mas por ficar em terceiro colocado no Grupo D, vai para as oitavas da Europa League.

Bayern de Munique: líder do Grupo B

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

O Bayern fez uma primeira fase perfeita. No Grupo B, junto com Tottenham (ING), Olympiacos (GRE) e Estrela Vermelha (SER), foram seis vitórias nos seis jogos pela Champions, se tornando o único invicto e 100% até aqui. Os bávaros fizeram 24 gols e tomaram somente cinco, ficando com o saldo de 19 gols. Destaque também para Robert Lewandowski, que marcou 10 gols em apenas cinco jogos disputados e é o artilheiro

RB Leipzig: líder do Grupo G

Foto: Reprodução / RB Leipzig

RB Leipzig também não teve tanta dificuldade para se classificar às oitavas. Acabou a primeira fase como líder do Grupo G, com Lyon (FRA), Benfica (POR) e Zenit (RUS) como adversários. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, somando 11 pontos. Os Touros fizeram 10 gols e tomaram oito, ficando com o saldo de dois gols.

Borussia Dortmund: segundo do Grupo F

Foto: Reprodução / Borussia Dortmund

Enquanto isso, o Dortmund era um dos que não precisavam somente de si para se classificar ao mata-mata. Além de ganhar do Slavia Praga (TCH) no Signal Iduna Park, ainda tinha que torcer para pelo menos um empate entre Inter de Milão (ITA) e Barcelona (ESP) na Itália. Os aurinegros terminaram a fase de grupos somando 10 pontos em três vitórias, um empate e duas derrotas. O saldo ficou igual a 0, já que os alemães fizeram e tomaram oito gols.

Bayer Leverkusen: terceiro no Grupo D

Foto: Reprodução / Bayer Leverkusen

Já o Bayer Leverkusen foi o único alemão que não conseguiu se classificar para a próxima fase. Além da necessidade de vencer na última rodada contra a Juventus (ITA), dependia da derrota do Atlético de Madrid (ESP) em casa contra o lanterna do grupo, Lokomotiv Moscou (RUS). E nada disso aconteceu. Apesar da eliminação da Champions League, o terceiro lugar no grupo, leva o B04 para as oitavas da Europa League.

De acordo com as regras do sorteio, times do mesmo país e do mesmo grupo não podem se enfrentar nas oitavas, isso para pode gerar confrontos inédito no mata-mata. Assim, você pode acompanhar tudo do sorteio na VAVEL Brasil, na segunda-feira (16).