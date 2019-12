Com show de Coutinho, Bayern de Munique atropela Werder Bremen dentro da Allianz Arena

O dia começa bem na Baviera. O Bayern de Munique sofreu no começo, mas goleou o Werder Bremen por 6 a 1 pela 15° rodada da Bundesliga. Rashica abriu o placar para os visitantes, mas não esperava os dois gols de Lewandowski, os três de Coutinho e Thomas Müller fechando a conta.

Com a vitória, o Bayern foi para o quarto lugar, atrás do Borussia Dortmund, que também ganhou na rodada. Já o Bremen fica em 15°, somente três pontos a frente do Colônia, primeiro na zona de rebaixamento.

Domínio da casa

O primeiro tempo, de acordo com os números, foi dominado pelo Bayern. Ao final dos 45 minutos iniciais, os bávaros tinham 75% de passe de bola, chutaram 13 vezes, sendo seis delas acertando o alvo. Do lado oposto, o Bremen vinha mais tímido, com seis arremates, porém, um certo.

Foto: Reprodução / Werder Bremen

Para a sorte dos visitantes, esse único chute ao gol foi o que abriu o placar, com Rashica aos 24'. Porém, já no final do primeiro tempo, Coutinho empatou a partida e ainda deu tempo para Lewandowski dar a vantagem aos donos da casa, aos 49'.

Virou goleada

Se o primeiro tempo não tinha terminado tão bem para os visitantes, é porque eles não poderiam prever o que vinha no segundo tempo. Aos 63', Coutinho marcou seu segundo e terceiro do Bayern.

Foto: Reprodução / Bundesliga

Já os três últimos gols saíram em um intervalo de seis minutos. Primeiro, aos 72' Lewa marcou o segundo dele. Aos 75', Thomas Müller deixou o dele. E aos 78', para fechar com chave de ouro, Philippe Coutinho marca seu hat trick e decreta a goleada.

Sequência de jogos

Essa semana, a Bundesliga também tem a rodada no meio da semana. Na quarta -feira, às 16h30, Bayern de Munique enfrenta o Freiburg fora de casa e no sábado, volta para a Allianz Arena para enfrentar o Wolfsburg.

Já o Werder Bremen joga em casa contra o Mainz, na terça-feira às 14h30, e tem confronto direto com o Colônia no sábado, dia 21, às 11h30 no horário de Brasília.