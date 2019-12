Dentro de casa, Chelsea perde para Bournemouth pela Premier League

Vinte pontos atrás do Liverpool, líder da Premier League, o quarto colocado, Chelsea, tropeça em Stamford Bridge e perde para o Bournemouth por 1 a 0, com gol nos minutos finais do meia Dan Gosling.

O Chelsea tomou conta do jogo. Com 68% da posse de bola e 18 finalizações durante a partida, os mandantes tiveram um rendimento abaixo do esperado e perde 3 pontos para o décimo quarto colocado, Bournemouth, que após a vitória, passa a respirar com maior distância para a zona do rebaixamento.

Apesar de estar garantido na quarta posição, com 29 pontos, quatro a mais que o Sheffield United, que venceu o Aston Villa na rodada, os Blues parecem não estarem em seus melhores climas, visto que, depois da partida, o manager Frank Lampard, em entrevista ao The Indenpent, afirmou que quer jogadores com vontade vestindo a camisa do clube.

“Quero jogadores que querem estar aqui e querem nos tornar um time melhor. Então, isso é simples do meu ponto de vista. Para todos os jogadores que estão aqui, não falarei sobre nada até janeiro".

Ainda que não tenha citado nomes, sua declaração indica ter sido direcionada para William e Pedro, ambos com o contrato próximo de serem vencidos. O atacante brasileiro que tem a Juventus, Atletico de Madrid e Barcelona interessados na negociação, mantém dificuldades para renovar com o clube.

Já o espanhol Pedro, que sob comando de Lampard voltou a receber mais tempo em campo, sequer entrou na partida de hoje. O escolhido pelo inglês foi Hudson-Odoi, que no segundo tempo substituiu o próprio William.

Estacionado na tabela, o próximo confronto dos Blues será o dérbi contra o Tottenham, em um reencontro de José Mourinho com seu antigo clube no domingo. Já o Bournemouth tenta embalar novos resultados positivos diante do Burnley, neste sábado.