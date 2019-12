Com desfalques, Liverpool embarca no Catar e divulga relacionados para o Mundial

Na manhã deste domingo (15), a delegação do Liverpool embarcou em Doha, no Catar, para disputar o Mundial de Clubes. Cercado de desfalques, os Reds já não contavam com os zagueiros Lovren e Matip, além do volante brasileiro Fabinho. Esses três nem viajaram ao Oriente Médio. Após sair no segundo tempo no jogo contra o Watford, no último sábado (14), pela Premier League, o holandês Wijnaldum era dúvida, mas está apto.

O avião do time inglês levantou voo por volta das 6h (horário de Brasília), na capital catari. No horário local, eram 12h. Confira a lista divulgada pelo próprio Liverpool:

Goleiros: Alisson Becker, Adrian e Andy Lonergan;

Zagueiros: Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold, Robertson e Neco Williams;

Meias: Wijnaldum, Milner, Naby Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri e Curtis Jones;

Atacantes: Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah e Origi.

Salah seguido pelo zagueiro Van Dijk (Foto: Reprodução / Liverpool FC)

Em Doha, o Liverpool joga a semifinal contra o Monterrey (MEX), que eliminou os cataris do Al Sadd no play-off anterior. Quem vencer encara Flamengo ou Al-Hilal na decisão do Mundial de Clubes. E você acompanha tudo sobre o Mundial de Clubes aqui, na VAVEL Brasil!