Manchester United empata com Everton em casa e perde chance de encostar no G-4

O Manchester United poderia encostar no G-4 da Premier League, em caso de vitória contra o Everton em Old Trafford, mas a equipe de Ole Gunnar Solskjaer ficou apenas no empate e a distância para o Chelsea ficou nos quatro pontos.

Logo aos 17 segundos, Fred dividiu com a marcação e a bola sobrou para Lingard, que dentro da área, finalizou girando e a bola passou muito perto da trave esquerda do Everton. O Everton respondeu logo em seguinte. Holgate tentou cruzar e a bola foi direto para o gol. De Gea evitou o gol dos visitantes.

Aos nove, McTominay acionou Rashford dentro da área e o atacante ajeitou e finalizou de pé esquerdo. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 25, Rashford soltou um foguete em cobrança de falta da entrada da área e Pickford fez uma grande defesa para evitar o primeiro gol da partida.

O Everton saiu na frente aos 35 minutos. Após escanteio cobrado na área, Calvert-Lewin dividiu no alto com De Gea, a bola passou, pegou em Lindelof e morreu no fundo do gol. O gol foi analisado e confirmado pelo VAR.

Atrás no placar e jogando diante dos seus torcedores, o Manchester United pressionou o Everton durante todo os 45 minutos da etapa final. Aos três, Wan-Bissaka cruzou para a área, Michael Keane afastou e Fred, da entrada da área, livre de marcação, finalizou de primeira e a bola saiu.

Com o tempo passando, os Diabos Vermelhos iam aumentando a pressão. Aos 16, Luke Shaw avançou até a entrada da área e soltou uma bomba. Pickford fez uma grande defesa. Daniel James pegou o rebote dentro da área e finalizou. A bola explodiu no rosto de Lingard no meio do caminho. Aos 24, Lindelof pegou rebote dentro da área após cobrança de escanteio e chutou colocado. A bola passou perto do travessão.

Após pressionar, o Manchester United chegou ao gol aos 31 minutos. Daniel James achou Greenwood na entrada da área e o garoto de 18 anos dominou e chutou no canto esquerdo de Pickford para deixar tudo igual em Old Trafford. O Everton ainda chegou com perigo aos 38. Iwobi arriscou, a bola desviou na defesa e De Gea espalmou.

Foto: Divulgação/Premier League

O resultado terminou igual para os dois lados. O United caiu uma posição e agora é o sexto colocado com 25 pontos, enquanto o Everton ocupa a 16° colocação com 18 pontos.

As duas equipes deixam a Premier League de lado e concentram atenções para a Copa da Liga na próxima quarta-feira (18). O Everton recebe o Leicester, às 16h45 e o Manchester United encara o Colchester, às 17h, em Old Trafford.

Marca histórica

O Manchester United chegou a marca de quatro mil jogos seguidos com pelo menos um jogador da base em campo. Marca que vem sendo acumulada desde 1937. São 279 jogadores diferentes durante 82 anos.

Na partida contra o Everton, McTominay, Lingard e Rashford começaram no time titular. Greenwood entrou na segunda etapa, enquanto Tuanzebe, Brandon Williams e Andreas Pereira ficaram no banco de reservas.