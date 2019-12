De Bruyne tem tarde mágica, City derrota Arsenal e se aproxima da vice-liderança da Premier League

Nesse domingo (15), o Manchester City não tomou conhecimento do Arsenal e venceu, por 3 a 0, jogando fora de casa, no Emirates. A partida, válida pela 17ª rodada da Premier League, contou com os gols de Sterling e Kevin De Bruyne, que marcou duas vezes.

Antes mesmo dos torcedores se acomodarem na arquibancada, De Bruyne já dava motivos para eles pularem da cadeira. O meia belga abriu o placar no primeiro minuto de jogo, em um chute de primeira, depois de um bom cruzamento de Gabriel Jesus, acertando o ângulo de Leno.

O domínio dos citizens ficou evidente após a vantagem no placar. Os visitantes encurralaram os donos da casa em seu campo de defesa, não dando chance para contra-ataques. Aos 14', De Bruyne deu um passe perfeito para Sterling, que para ampliar, só precisou empurrar para as redes .

Com o andamento da partida, ficou visível que De Bruyne estava se destacando de seus companheiros, determinado a não dar paz aos seus adversários. Com 39', ele marcou mais um, decretando a goleada ainda na primeira etapa. Phil Foden deu a assistência, o camisa 17 passou com facilidade pela marcação de Guendouzi e finalizou de forma precisa, no cantinho da meta.

City comemora seu terceiro gol no jogo (Divulgação / City)

Mesmo com o baile sofrido, os Gunners entraram no segundo tempo abatidos, passivos, deixando o City retomar o controle. Gabriel Jesus perdeu uma grande oportunidade após roubar a bola no ataque e arriscar na entrada da área, mas Leno conseguiu defender. No rebote, Sterling tentou, mas a bola foi interceptada pela zaga.

Com a vitória garantida, o Manchester diminuiu o ritmo ofensivo, mas sem deixar espaços para um possível ataque do rival. O jogo passou a ser uma troca de passes dos visitantes, que não receberam ameaças em nenhum momento, ficando nesse estilo até o apito final.

Na próxima quarta-feira (18), o Manchester City volta a campo para disputar a EFL Cup, enfrentando o Oxford United, no Kassam Stadium, às 16h45. Já o Arsenal só joga no próximo sábado (21), quando visita o Everton, no Goodison Park, em mais uma rodada da Liga Inglesa.