Sorteio das oitavas de Champions League pregam peça aos clubes alemães

Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (15) em Nyon, na Suíça, foram decididos os confrontos das oitavas da UEFA Champions League, dando início à fase de mata-mata da competição. Os jogos de ida estão marcadas para os dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2020 e dias 10, 11, 17 e 18 de março para os jogos de volta. E os três alemães classificados não terão vida fácil.

Os confrontos com times da Alemanha são: Bayern de Munique x Chelsea, PSG x Borussia Dortmund e RB Leipzig x Tottenham. Como Leipzig e Bayern foram os primeiros de seus grupos, decidirão os confrontos em casa. Já o Dortmund terá o primeiro jogo contra o PSG no Signal Iduna Park.

Os bávaros pegaram um bom desafio, com gostinho de revanche da final de 2011-12, quando o Chelsea ganhou sua última e única Champions League.

Ambas equipes têm temporadas parecidas, mas antes, o comando técnico está diferente no momento. Frank Lampard chegou em junho, após quase conseguir subir à Premier League com o Derby County, perdendo o jogo de acesso para o Aston Villa. Já o Bayern demitiu o técnico Niko Kovac no início de novembro e desde então são comandados pelo interino Hans-Dieter Flick.

Agora, as campanhas nos campeonatos nacionais também são bem iguais. Ambos os times não estão no topo das ligas e tropeçando em jogos que não costumam tropeçar em suas melhores formas. O Chelsea permanece na quarta colocação, atrás de Liverpool, Leceister e Manchester City e o Bayern permanece em sexto lugar da Bundesliga, atrás de times como Gladbach, RB Leipzig e Borussia Dortmund.

Se levar em conta a atual temporada na Champions, o Bayern tem boas chances de passar de fase. Para isso, precisa arrumar seus pontos fracos, principalmente a ordem do sistema defensivo, e explorar as dificuldades dos Blues, como a falta de experiência do elenco.

O jogo do Leipzig virou um dos mais esperados das oitavas de final: confronto contra o Tottenham, que pode colocar os alemães em um outro patamar continental.

Em alta, os Touros Vermelhos vêm com grande campanha na Bundesliga. É o atual líder da competição, com o tropeço do Gladbach na última rodada. Já os Spurs estão em quinto na Premier League e em ascensão após a chegada de José Mourinho, que substitui Mauricio Pochettino.

Com a atual temporada dos alemães de Leipzig, a disputa pode ser um pouco mais acirrada. Se continuar com o bom futebol, os Touros podem ir longe na competição, ainda mais com a boa fase do meia Sabitzer e do atacante Timo Werner.

Se por um lado este é o duelo mais difícil para um alemão se classificar, do outro pode ser motivador. Caso o Dortmund consiga passar pode transformar sua temporada, não só na competição, mas na Bundesliga também.

O PSG vem numa temporada muito boa, não só na Ligue 1 mas na Champions League também. São sete pontos de diferença para o segundo colocado Olympique de Marselha. Já o Borussia permanece na terceira colocação, atrás de Leipzig e Gladbach.

Para aliviar o torcedor aurinegro, o PSG não tem um histórico muito bom na fase de mata-mata de competições europeias, principalmente da Champions. Na temporada passada, foi eliminado pelo Manchester United após vencer em Old Trafford por 2 a 0. Tudo é possível quando se trata de Champions League.

E é com esse tom de incerteza cercando cada estádio germânico que os alemães vão à luta por uma vaga nas quartas de final da maior competição de clubes do mundo.