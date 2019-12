Hexa da Champions, Liverpool disputará o quarto Mundial: confira as campanhas

Nesta quarta-feira (18), o Liverpool encara o Monterrey na primeira partida do clube inglês no Mundial de Clubes 2019. Os Reds já disputaram a competição em três edições - até antes da estreia em 2019 -, mas não conseguiram conquistar o troféu.

Apesar de ser hexacampeão da Champions League, o Liverpool disputou apenas quatro vezes a competição, contando com a atual edição. Em 1977, não disputou e em 1978, o torneio não foi realizado. Confira as campanhas do Liverpool nos Mundias:

1977 - Não disputou

Vale lembrar que nas primeiras edições da então Copa Intercontinental, eram disputadas apenas duas partidas entre os campeões da Copa Libertadores e Champions League.

Os Reds, que na época eram comandados por Bob Paisley, tinham feito uma grande temporada. Conquistaram a primeira Champions League da história do clube, a primeira Supercopa da Europa, o 10° Campeonato Inglês e a sexta Supercopa da Inglaterra.

Naquela edição, o clube inglês desistiu de participar da competição e o Borussia Mönchengladbach, vice-campeão da Champions League 1976-77, disputou em seu lugar. A decisão foi disputada contra o Boca Juniors, que tinha conquistado a primeira Libertadores de sua história. Após empate no primeiro jogo por 2 a 2 na La Bombonera, os argentinos venceram na Alemanha por 3 a 0 e conquistaram a primeira edição da competição.

1978 - Não realizado

Boca Juniors e Liverpool, campeões de seus respectivos campeonatos continentais, não jogaram a Copa Intercontinental de 1987 por falta de datas. Com isso, o torneio não foi realizado e foi a primeira vez em uma temporada, que um clube não foi campeão Mundial.

1981 - Chocolate do Flamengo

A competição tinha passado por mudanças no regulamento em 1980. O torneio deixou de se chamava Copa Intercontinental e passou a se chamar Copa Europeia/Sul-Americana. Outra mudança foi na quantidade de partidas. Deixou de ser ida e volta e passou a ser disputada em jogo único, no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão.

Na Champions League 1980-81, o Liverpool venceu o Real Madrid na final por 1 a 0 e conquistou o terceiro título. Seria a primeira vez que o Liverpool iria disputar a competição. Do outro lado, o Flamengo, campeão da Libertadores contra o Cobreloa e comandado por Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Nunes e companhia.

Durante a decisão, só deu Flamengo em um primeiro tempo arrasador. Nunes abriu o placar aos 13 minutos, Adílio fez 2 a 0 aos 34 e Nunes fechou a conta aos 41 minutos.

1984 - Mais uma derrota!

Na segunda participação, o Liverpool se classificou após vencer a Roma na final da Champions League por 1 a 0. A equipe da terra dos Beatles encarou o Independiente, da Argentina, que tinha sido campeão da Libertadores em cima do Grêmio. No confronto, os argentinos venceram pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Percudani, aos seis minutos do primeiro tempo.

2005 - Show de Rogério Ceni

Em 2005, o torneio voltou a ter mudança no regulamento. Seria disputado entre seis equipes, os campeões continentais da África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e Oceania. Na penúltima participação, o Liverpool garantiu a vaga após vencer o Milan na Champions League.

No primeiro confronto, os Reds encararam o Deportivo Saprisa, clube da Costa Rica, que tinha passado pelo Sydney FC nas quartas de finais. Durante o jogo, a equipe que era treinada pelo espanhol Rafa Benítez, venceu 3 a 0 e com certa tranquilidade. Os gols foram marcados por Crouch aos três minutos, Gerrard aos 32 do primeiro tempo. Crouch fechou a conta aos 13 minutos do segundo tempo.

Na decisão, o Liverpool encarou o São Paulo, que tinha eliminado o Al-Ittihad, da Arábia Saudita por 3 a 2. Na grande final, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Mineiro, aos 27 minutos do primeiro tempo. A partida ainda contou com grandes defesas do goleiro Rogério Ceni, que evitou os gols do Liverpool e ajudou o São Paulo oa conquistar o tri do Mundial.

2019 - Primeira?

O Liverpool chega como favorito ao título do Mundial de Clubes 2019. Os ingleses fazem uma campanha invicta na Premier League, onde venceram 16 dos 17 jogos e já garantiram vaga nas oitavas de finais da Champions League 2019-20.

Além disso, contém no elenco diversos jogadores entre os melhores do mundo. Alisson recebeu o prêmio de melhor goleiro, van Dijk foi o segundo na premiação geral da France Football. Mané, Salah e Alisson ficaram em quarto, quinto e sétimo, respectivamente.