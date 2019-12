Borussia Dortmund empata, perde chance de subir na tabela e barra sequência do RB Leipzig

Ao término da partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga, os torcedores do Borussia Dortmund devem ter sentido o mesmo gosto amargo que já sentiram em outros momentos da temporada. Isso, por ver o time perder novamente a chance de conquistar mais três pontos depois de empatar em 3 a 3 com o então líder RB Leipzig após abrir dois gols de vantagem no placar. Mas, ao menos, barrou a sequência de quatro vitórias seguidas na Campeonato Alemão.

Buscando ficar mais próximo dos primeiros colocados, o Borussia Dortmund recebeu o líder RB Leipzig em sua casa sem poder contar com uma das suas principais peças de meio campo, Axel Witsel, que lesionou a face em um acidente doméstico. Grande parte da torcida e da mídia esperava que o Leipzig fosse usar a sua boa transição em velocidade para criar problemas ao Dortmund, mas o time do Lucien Favre continuou a sua boa sequência de atuações no primeiro tempo e dominou o time da Saxônia.

O jogo seguia com poucas chances criadas até que aos 23 minutos, o inglês Jadon Sancho desperdiçou uma finalização e a bola sobrou para o Guerreiro, que tocou para o Weigl chutar de longe, contar com o quique da bola para enganar o goleiro Peter Gulácsi e fazer o seu primeiro gol desde Setembro de 2018. Apesar de estar na frente do placar, o time auri-negro continuou dominando a partida e chegou ao segundo gol depois de uma grande jogada do Julian Brandt, que limpou o zagueiro Upamecano com frieza e finalizou no canto. O RB Leipzig até chegou com perigo no final dos 45 minutos iniciais, mas viu o Bürki fazer dois milagres para manter o 2-0 no placar.

Julian Weigl marca novamente (Foto: Reprodução/BVB)

Erros defensivos e manutenção de tabus

O RB Leipzig voltou com muita intensidade para um segundo tempo chuvoso e sufocou o time do Borussia Dortmund para tentar buscar o empate – e contou com dois erros grosseiros para isso. Primeiro, o goleiro Roman Bürki saiu mal de cabeça e colocou a bola no caminho do Timo Werner, que bateu no gol aberto para fazer 2-1. Seis minutos depois, Julian Brandt errou ao recuar a bola e a passou justamente para o Werner, que passou pelo goleiro com facilidade e empatou a partida em 2-2.

Werner empata em 2-2 - Foto: Twitter @RBLeipzig_EN

Apesar do forte golpe, o time da casa teve forças para buscar a frente do placar: Marco Reus recebeu a bola e deu uma boa assistência pra o Sancho finalizar e fazer a torcida voltar a sonhar com a vitória. No entanto, a partida ainda estava longe de terminar e o BVB sofreria mais dois sérios reveses: Aos 71 minutos, viu Jadon Sancho ter que ser substituído por lesão e depois, aos 77 minutos, amargou outro empate do RB Leipizig, quando Schick finalizou uma bola não interceptada pelo Guerreiro após um lançamento feito pelo Upamecano.

Com o resultado, tanto Lucien Favre como Julian Nagelsmann mantiveram seus tabus pessoais: o suíço segue sem conseguir vencer o jovem técnico alemão, que por sua vez, ainda não conseguiu superar o Borussia Dortmund.

E a briga pelo topo segue acirrada

Com o resultado, RB Leipzig foi para 34 pontos e se manterá na liderança mesmo com uma possível vitória do Borussia Mönchengladbach contra o Paderborn. Já o Borussia Dortmund chega a trinta pontos e pode cair para a quinta colocação se Schalke e Bayern vencerem os seus duelos contra Wolfsburg e Freiburg, respectivamente, ambos fora de casa.