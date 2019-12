Everton fecha contratação do técnico Carlo Ancelotti, segundo jornais ingleses

Após demitir Marco Silva e nomear Duncan Ferguson como interino, o Everton acertou a contratação do técnico Carlo Ancelotti, segundo a Sky Sports da Inglaterra. Recentemente, o treinador italiano deixou o Napoli,

Ainda segundo a emissora inglesa, a negociação avançou após a chegada do treinador à Liverpool. e o anúncio será até a quarta-feira (18), antes da partida contra o Leicester, pela Copa da Liga Inglesa. De acordo com o jornal inglês Telegraph, o contrato de Carlo Ancelotti com o Everton será até o verão de 2024.

Ancelotti já passou pelo futebol inglês. De julho de 2009 à maio de 2015, onde comandou o Chelsea e foi campeão da Premier League e FA Cup, na temporada 2009-10. Depois, passou por Paris Saint-Germian, Real Madrid, Bayern de Munique e recentemente o Napoli, onde foi demitido na última terça-feira (10). Pelo clube italiano, foram 72 jogos, 38 vitórias, 19 empates, 15 derrotas, 126 gols marcados e 71 gols sofridos.

Atualmente comandado pelo interino, Duncan Ferguson, no qual nos dois jogos, venceu o Chelsea em Goodison Park e empatou com o Manchester United em Old Trafford, o Everton ocupa a modesta 16° colocação, com apenas 18 pontos, três acima da zona do rebaixamento.