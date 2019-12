Liverpool sofre, mas bate Monterrey e encara o Flamengo na final do Mundial de Clubes

Deu Liverpool! Na tarde desta quarta-feira (18), Liverpool e Monterrey se enfrentaram pela segunda chave das semifinais do Mundial de Clubes e fizeram uma partida muito aberta e equilibrada. No entanto, o talento de Roberto Firmino e Salah foi o diferencial para dar números finais ao jogo: 2 a 1 para os Reds e reedição da final do Mundial de 1981, contra o Flamengo.

Para quem achou que o Liverpool iria comandar desde o princípio, se surpreendeu com o início do jogo. A etapa inicial foi marcada por um equilíbrio interessante, tendo as duas equipes buscando o gol o tempo todo. O Monterrey, com Pabón (ex-São Paulo), causou muito jogando pelas costas de Robertson, que subia muito e deixava espaço para o atacante da equipe mexicana avançar com muita velocidade.

Pelo lado do Liverpool, Salah esteve muito bem pela direita, tanto nas jogadas individuais como na movimentação sem a bola. Outro que esteve muito bem foi Keita, que sempre chegava como elemento surpresa na grande área mexicana. E foi exatamente assim que saiu o gol dos ingleses: o volante veio de trás e contou com uma enfiada de bola de Salah nas costas da defesa para deixar o meia de Guiné abrir o placar, aos 11 minutos.

Não deu nem tempo para o Monterrey sentir o gol. Logo aos 12, Pabón finaliza forte buscando o gol de Alisson, mas a bola sobe demais. E aos 13, veio o gol de empate. Os mexicanos cobram falta, a defesa do Liverpool afasta mal e Funes Mori, aproveitando a sobra dada por Alisson, empurra para o fundo do gol e marca o seu segundo gol neste Mundial de Clubes.

O Liverpool tenta marcar o segundo gol logo aos 22, com Milner. O meia, jogando improvisado na lateral, recebeu passe de Salah de calcanhar e finaliza, mas para no goleiro Barovero.

A partir daí, as principais chances foram do Monterrey - apesar do maior volume de jogo da equipe inglesa. E sempre com Pabón. Aos 26 e aos 36, o atacante consegue achar espaços na linha de defesa reserva do Liverpool e penetra pela direita. As duas finalizações foram interceptadas por ótimas defesas de Alisson.

O talento resolveu!

Se no primeiro tempo a partida foi equilibrada, na etapa final o Liverpool ditou o ritmo, com um jogo coletivo e jogando com as linhas avançadas. No entanto, esbarrava nos erros de passes - principalmente no passe final. Por parte do Monterrey, a equipe do México, apesar de jogar apostando nos contra-ataques, não tinha medo e chegava com perigo principalmente pelo seu lado direito.

A primeira chance real de gol da segunda etapa veio aos 12 minutos. Keita faz boa jogada individual, passando por dois defensores, e finaliza para o gol de Barovero, que providencialmente, evita o gol do Liverpool. O Monterrey, no entanto, só veio assustar aos 20. Funes Mori e Gallardo tentam, a defesa do time inglês afasta, mas a bola sobra limpa para Pabón, que desperdiça grande oportunidade e manda para fora.

Novas chances para os mexicanos aos 22, com Funes Mori, e aos 26, com Gallardo. Os dois, por sinal, proporcionaram as mais perigosas jogadas do Monterrey, juntamente com Pabón. As oportunidades, no entanto, pararam mais uma vez nas mãos de Alisson.

O Monterrey pressionou, teve oportunidades, mas não concluiu em gol. Depois disso, pareceu sentir a parte física e viu o Liverpool tomar as ações do jogo. Aos 45, os titulares do Liverpool, que entraram na segunda etapa, apareceram para resolver. Salah faz bela jogada individual pela direita e passa para Alexander-Arnold, que cruza rasteiro e encontra Roberto Firmino, em uma bela movimentação do brasileiro, para empurrar e dar números finais ao confronto. Final de jogo e reedição do Mundial de Clubes de 1981!