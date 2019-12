Alisson diz que final do Mundial será um ‘grande teste’ para Liverpool e Flamengo

Com seis defesas em todo o jogo, o goleiro brasileiro Alisson foi fundamental para o Liverpool não sofrer mais que um gol do Monterrey, conquistando o prêmio de "melhor de jogo". No final das contas, Firmino fez valer o esforço de seu conterrâneo embaixo das traves e decretou o triunfo por 2 a 1 na semifinal. Agora, a tão esperada final do Mundial entre Liverpool e Flamengo está confirmada. Um grande teste não só para os brasileiros.

Na zona mista depois do confronto diante os mexicanos, Alisson falou sobre a decisão do Mundial. Para o goleiro, tanto Flamengo quanto Liverpool passarão por um teste.

"Não é só um teste para o Flamengo, é um teste para a gente também. É um estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a encarar. Mas a gente vai, agora sim, nos preparar para essa partida e vamos dar o nosso melhor para que a gente consiga conquistar esse título que é tão importante para a gente."

Logo em seguida, o brasileiro contou um pouco sobre os amigos que tem atuando com a camisa rubro-negra. Lembrou até do presidente flamenguista Rodolfo Landim.

"Tem muita gente que manda bem lá dentro, amigos. Gerson, tem o Diego goleiro, Diego meia, tem o Filipe Luís, Rafinha, de jogar contra. O presidente do Flamengo também teve uma vez que estava com a gente numa convocação, na Seleção. Então, vai ser muito bom reencontrar eles. Vai ser um grande jogo, um grande teste para todo mundo. Acredito que vai ser um grande espetáculo para quem está assistindo também."

Os ingleses despacharam com muita dificuldade os mexicanos. No dia anterior, os brasileiros eliminaram os sauditas do Al-Hilal. Isso faz com que Liverpool e Flamengo decidam o título do Mundial de Clubes às 14h30 (de Brasília) do próximo sábado (21), em Doha, no Catar. E você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil!