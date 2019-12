Decisivo no final, Bayern de Munique vence Freiburg e entra no G-4

Com muita emoção na parte final da partida, o Bayern de Munique visitou o Freiburg pela 16° rodada da Bundesliga e venceu o jogo por 3 a 1. Os gols do lado visitante foram feitos por Lewandowski, Zirkzee e Gnabry e Grifo diminuiu para os alvinegros.

Com a vitória, o Bayern ultrapassa o Burussia Dortmund e vai para a terceira colocação, com 30 pontos. Já o Freiburg ficou na sexta posição, com 25 pontos.

Domínio dos visitantes

O primeiro tempo foi de domínio dos bávaros. Logo aos 13', Lewandowski abriu o placar e colocou os visitantes na frente. Além do gol do artilheiro, os números também mostraram o Bayern melhor.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

No final do primeiro tempo, foram 12 chutes e cinco oportunidades de gol para o time de Munique. Do lado do Freiburg, foram seis chutes e dois ao alvo. A posse de bola dos visitantes também foi melhor, com 71%.

Deixaram o melhor para o final

Logo no começo do segundo tempo, veio o gol do Freiburg. Grifo marcou e o jogo se encaminhava para mais um empate para a conta do Bayern. Porém, reviravoltas acontecem.

No lugar de Phelippe Coutinho, já aos 90', entrou o jogador da base Joshua Zirkzee. Três minutos depois, aos 93', o atacante holandês marcou seu primeiro gol como profissional. Ainda deu tempo para Gnabry fechar a conta e decretar a vitória do time da Baviera.

Sequência de jogos

A rodada do fim de semana será a última antes da pausa de inverno, que acaba dia 17 de janeiro. O Bayern enfrenta o Wolfsburg em casa no sábado, dia 21, às 11h30. Ao mesmo tempo, na Veltins-Arena , o Freiburg enfrenta o Shalke 04.