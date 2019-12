Goleiro do Famalicão, Vitor Caetano analisa ‘trabalhos técnicos’ para evoluir na carreira

Tradicional time de Portugal com 88 anos de história, o Famalicão vive em 2019 um daqueles anos que podem entrar para as páginas douradas do clube. O clube português que possui em sua história emblemáticos personagens como Abel Braga (que passou no clube de 1989 a 1991) e ídolos marcantes como o húngaro János Szabó (responsável por colocar o clube no cenário nacional) voltou este ano ao mais alto escalão do futebol português e está brigando por uma vaga na Champions League, campeonato jamais disputado na história do clube.

A última vez que o clube havia disputado a competição havia sido na temporada 1993/94, 25 anos atrás, quando mais uma vez em sua história caiu para a Segunda Liga, fazendo-o chegar a divisões menores. Desde então, o Famalicão nunca mais integrou a Primeira Liga.

Dentro do elenco que pode escrever história pelo Famalicão na temporada 2019-20 está Vitor Caetano, goleiro de apenas 20 anos (ou guarda-redes, como gostam de chamar os que assumem esta posição). Desde que chegou à Europa, o arqueiro integra o elenco principal do time nas disputas da Primeira Liga e também disputa jogos pelo time sub-23 na Liga Revelação.

“Eu fico muito feliz de poder fazer parte de alguns dos capítulos bonitos da história deste clube e deste elenco também. O Famalicão é um clube que vem crescendo muito nos últimos dois anos e que promete crescer muito mais no futuro. Tenho certeza que será um clube que não será reconhecido apenas em Portugal, mas internacionalmente. Competir com os grandes da Europa. Isso se dá ao trabalho e as pessoas sérias que estão aqui todos os dias se dedicando ao clube. Temos um grupo em que todos são unidos e, por mais que tenhamos nossas diferenças sociais por termos vindo de vários lugares diferentes, estamos todos em busca do nosso objetivo em comum: colocar o Famalicão entre os primeiros de Portugal e brigar por objetivos internacionais”, disse o goleiro.

Mas o atual momento do Famalicão na atual temporada não e à toa. Em meandros de 2018, 51% do capital da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) foi adquirida pela Quantum Pacific Group, grupo que também detém um terço dos montantes do tradicional Atlético de Madrid, da Espanha. A ideia do grupo era, através do pesado investimento, colocar o clube entre os melhores de Portugal. O que não demorou muito, já que o Famalicão subiu para a Primeira Divisão na mesma temporada. Logo depois disso, o grupo viu no Famalicão a oportunidade de adquirir mais 34% do clube, somando 85% dos direitos.

Foto: Reprodução / Famalicão

Para o arqueiro, tal investimento interfere positivamente e diretamente na qualidade do elenco e do seu aprimoramento técnico.

“O investimento que o clube vem tendo nos últimos anos é algo que colabora e ajuda a condição de um atleta a treinar e dar o seu melhor pelo clube. Não só estrutura mas também funcionários dedicados e ideias renovadas que podem fazer este clube crescer ainda mais nestes anos que virão pela frente”, disse Vitor Caetano.

Vitor Caetano também percebeu uma grande melhora no seu futebol desde que chegou em Portugal.

“Aqui eu faço trabalhos técnicos e táticos que me ajudam a evoluir muito como goleiro. É cobrado bastante estar atento com controle da profundidade, enxergar e achar as melhores opções para sair jogando pois são coisas que a equipe trabalha pra sempre colocar em prática o que se é trabalhado no dia dia. Então esta visão de jogo e estar em compactação com a equipe são coisas que se prioriza muito. Estar aqui é estar em constante aprendizado, todo dia estou aprendendo algo diferente que me faz evoluir”, finalizou o goleiro brasileiro.