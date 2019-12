Em clássico movimentado, Real Madrid e Barcelona ficam no empate sem gols

Nesta quarta-feira (18), foi dia de mais um grande "El Clássico" entre Barcelona e Real Madrid, diretamente do Camp Nou. O jogo havia sido remarcado e valeu pela décima rodada da La Liga. A partida terminou em zero a zero, mas emoção não faltou no jogo entre os gigantes.

Domínio Blanco

Os primeiros minutos da partida, foram marcados pela pressão que o Real Madrid fez na saída de bola dos Cúles, dificultando a criação de chances de gol.

A primeira boa jogada saiu aos 10', quando Benzema dominou na entrada da área e finalizou no meio do gol para boa defesa de Ter Stegen. Piqué foi protagonista de uma grande defesa em cima da linha, no qual, evitou o gol madridista, ao para cabeçada forte de Benzema .

Aos 30, o Barcelona quase abriu o marcador. Courtois saiu mal da meta, Messi pegou sobra de fora da área e chutou de primeira, mas Sergio Ramos salvou em cima da linha.

Na segunda etapa, o Real até balanços as redes em bela jogada de Mendy, que terminou no tento de Bale, mas o VAR assinalou impedimento do lateral francês no início da jogada.

Durante a partida, houve algumas manifestações dos catalães, que jogaram balões em campo e entoaram cânticos a favor da independência.

Situação na tabela

Ambas as equipes possuem 36 pontos, mas quem lidera é o Barcelona por conta do número de vitórias, são 11 triunfos contra 10 do Real Madrid.