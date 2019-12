Barcelona e Real Madrid fecham El Clásico da década sem grandes atuações

Todos os grandes clássicos atraem grande audiência. No entanto, quando acontece o "El derbi español", partida entre Barcelona x Real Madrid, o coração acelera para os amantes de futebol. Sempre brigando pela liderança da La Liga, os times já realizaram 243 jogos com grande equilíbrio. São 96 vitórias do Barcelona, Real Madrid com 95 e 56 empates. Um total de 798 gols.

Sendo o primeiro duelo em 1965, já se passaram histórias nestes 54 anos, porém, ambos os times encerram a década da mesma forma: uma temporada sem encher os olhos.

Zagueiros são destaques ao evitar gols no Camp Nou

Empurrado por 93.426 torcedores, o Barcelona apareceu primeiro no ataque. Messi se livrou da marcação de Isco. O capitão blaugrana levantou a cabeça e realizou lindo lançamento para Alba, que errou no cruzamento. A falta de domínio do lateral-esquerdo foi a virada de chave para a equipe bem armada de Zidane. Diferentemente das outras campanhas, o técnico francês não tinha uma grande estrela no ataque.

Precisando para o camisa 10 blaugrana, Zizou optou por colocar o time mais um homem no meio. O Real Madrid não se intimidou atuando longe de seus domínios, propôs o jogo e deu trabalho a Ter Stegen. O alemão precisou fazer três intervenções. Quando ficou em apuros, Piqué apareceu. Após lançamento na área, Benzema desviou de cabeça e o zagueiro tirou em cima da linha.

Com os blaugranas dependendo de Messi, o argentino não conseguiu salvar a pátria. Na meta blanca, Courtois saiu mal, deixando o gol aberto. O melhor do mundo pegou o rebote, mas Sergio Ramos cortou no momento certo.

Falta de emoção nos 45 minutos finais

Na volta do intervalo, nenhum dos times pretendiam levar os três pontos e ganhar pequena vantagem na liderança. Valverde resolveu mudar o time - Vidal e Ansu Fati entraram no lugar de Semedo e Griezmann. O Barcelona prosseguiu esperando os Merengues, enquanto saiam para o ataque, faltava a criação e Messi não conseguiu ser o redentor.

Poupado na última rodada, Casemiro comandou o meio madridista. Eleito melhor da partida, deu 67 passes, quatro finalizações, ganhou de sete divididas e 10 recuperações de bola.

Marcas

Capitão, Sergio Ramos completou 43 clássicos. É o jogador com mais presenças no duelo. Manuel Sanchís, Paco Gento e Xavi vem logo atrás com 42. Por sua vez, Ansu Fati, aos 17 anos, tornou-se o mais jovem a disputar o clássico.