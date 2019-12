Klopp admite dificuldades diante o Monterrey: "Sabíamos que teríamos problemas"

Após uma vitória difícil em cima do Monterrey, o técnico Jurgen Klopp concedeu entrevista coletiva para falar sobre o jogo e projetar o confronto contra o Flamengo, no próximo sábado, às 14h30, no mesmo estádio onde ocorreu as semifinais. O técnico alemão não confirmou a presença de Virgil Van Djik na finalíssima, que ficou de fora do jogo de hoje (18) por conta de um problema de saúde.

"(Deixá-lo fora do jogo) foi uma decisão fácil porque ele não conseguiu treinar. Dois dias antes, passou alguns minutos em campo, depois que a imprensa saiu, mas saiu porque não estava se sentindo bem. Hoje de manhã não pôde treinar e não poderia jogar. Foi difícil a reposição, mas nos saímos bem. Não sei quanto tempo ele precisa para se recuperar, mas vamos aguardar".

E sobre o próximo adversário, o treinador disse ter assistido ao jogo entre Al-Hillal e Flamengo, projetou um confronto difícil e rasgou elogios aos rubro-negros.

"Vi ontem o jogo (Flamengo x Al-Hilal), achei fantástico, muito ofensivo. E assim que tem que ser... A análise será feita amanhã. Veremos nossa conclusão e vamos nos preparar para um jogo bem difícil”.

Outro personagem do jogo também concedeu entrevista para os jornalistas após o jogo, autor do gol da vitória, Roberto Firmino, falou sobre a dificuldade diante à equipe mexicana e comentou sobre a oportunidade de enfrentar uma equipe brasileira que conta com alguns amigos de Seleção Brasileira

"Estou muito feliz. Primeiramente de estar na final, e depois de jogar contra uma equipe brasileira com vários jogadores que eu conheço que estiveram comigo na Seleção. Então, vai ser um grande jogo, contra uma equipe muita qualificada como a do Flamengo. Espero que seja uma grande final"..

Liverpool e Flamengo travam uma batalha pelo título do Mundial de Clubes no próximo sábado, às 14h30. Uma final que será reeditada após 38 anos, onde na ocasião o Flamengo foi o campeão.