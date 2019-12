United acelera no segundo tempo, atropela Colchester e avança às semis da Copa da Liga Inglesa

Em busca de uma vaga nas semifinais de um dos torneios mais tradicionais da história do futebol, a Copa da Liga Inglesa, Manchester United e Colchester United duelaram no Teatro dos Sonhos visando seguir no torneio de mata-mata.

Para chegar na estaca das quartas de final, o time de Old Trafford bateu simplesmente o Chelsea para avançar de fase e chegou ao confronto com muita moral. O humilde Colchester também não fez feio, embora tenha tirado o pequeno Crawley Town antes de saber que o gigante Manchester United seria seu próximo adversário.

Ole Gunnar Solskjær escalou um “mistão” para encarar a equipe da quarta divisão inglesa. Nomes como os de Maguire, Rashford e Martial foram um dos poucos a figurar no time titular entre aqueles considerados titulares dos Devils.

Do lado do modesto Colchester, o manager John McGreal tinha no centroavante Norris sua maior esperança para a partida. O pivô se movimentou bem e levou perigo à zaga adversária.

PRIMEIRO TEMPO

Com uma vantagem técnica absurdamente visível, o Manchester United mostrou, desde os minutos iniciais o porquê da da Copa da Liga Inglesa ser a principal chance de títulos na atual temporada. Até os 15 minutos de partida, Rashford teve duas oportunidades de longa distância para tentar abrir o placar, uma em cobrança de falta e outra após uma bola que sobrou na entrada da área, mas viu o goleiro Dean Gerken “tirar com os olhos” nas duas oportunidades.

Nouble, ponta do Colchester, usou e abusou de sua velocidade nos contra-ataques para tentar levar perigo à defesa do United. Com pouco mais de 20', a velocidade de Nouble já levava a um cartão amarelo para Young, que teve que se conter no restante da primeira etapa e controlar suas faltas.

Na marca dos 30', Rashford foi lançado por Andreas Pereira e acabou furando uma bola cara-a-cara com o goleiro adversário, perdendo a melhor chance da partida até o momento. Aos 41, Martial acabou travado pelo capitão Luke Prosser, que evitou aquele poderia ser o primeiro gol dos Red Devils no primeiro tempo, às vésperas do fim.

Callum Harriott, o responsável pela única finalização da equipe do Colchester na primeira etapa e por ser a válvula de escape da equipe visitante, pouco conseguiu produzir. Martial ainda conseguiu um belo tiro de fora da área mas que, novamente, foi apenas acompanhada para fora pelo goleiro adversário.

SEGUNDO TEMPO

O recomeço da etapa final também foi majoritariamente conduzida pelo time da casa. Shaw quase serviu Greenwood em duas oportunidades, mas o atacante não conseguiu chegar de carrinho em nenhuma delas. O jovem atacante inglês não conseguiu boas jogadas na primeira etapa e esperava-se bem mais de sua técnica nos 45 minutos restantes.

Aos 51’, Na mesma jogada em que o Colchester teve sua melhor jogada na partida - com um chute cruzado de Jackson - Romero serviu Matic, que deu um passe preciso para Rashford, responsável por abrir o placar com um belo gol no Old Trafford após cortar três defensores.

O gol fez a torcida do time da casa acordar e o Manchester United subir com mais intensidade para o ataque. Apenas quatro minutos mais tarde, aos 55’, o United fez seu segundo na partida. Ao tentar afastar o cruzamento de Greenwood, Jackson botou contra sua própria meta, para o desespero do goleiro Gerken.

E o segundo tempo continuava completamente ditado pelo United. Na marca exata dos 15 minutos da segunda etapa, aos 60’, Mata serviu Rashford de forma milimétrica, que deu um sutil toque para Martial apenas empurrar para o gol.

Após o terceiro gol, Solskjaer testou os garotos Gardner, Williams e Greenwood juntos, dando liberdade para que os três subissem mais e se apresentassem para seu torcedor. E o jogo correu da mesma forma até os minutos finais.

Norris até arriscou em duas oportunidades, mas ambos caíram direto nas mãos do goleiro argentino Sergio Romero. Até o fim, entretanto, as principais chances seguiram saindo dos pés de jogadores do United.

Aos 83', Maguire quase fez o quarto gol com uma bela cabeçada, não fosse a boa interceptação com a ponta dos dedos por parte do goleiro adversário. Com mais de cinco vezes mais finalizações que o Colchester United, os Devils conseguiram, de forma bastante tranquila, avançar às semis do torneio.