Remendado e com reservas, Liverpool usa trio de ataque para avançar à decisão do Mundial

O Liverpool sofreu para vencer o Monterrey e precisou do ataque titular para vencer nos acréscimos por 2 a 1. O tão esperado jogo que finaliza o ano de 2019 vai acontecer. Em reedição do Torneio Intercontinental de 1981, Flamengo e Liverpool se enfrentam na decisão do Mundial de Clubes da Fifa. Os ingleses, embora tenham disputado três decisões, ainda não venceu e vai em busca do título inédito. Provavelmente, muita coisa será modificada pela comissão técnica inglesa, mas alguns pontos podem ser observados no desempenho dos atuais campeões europeus nesta semifinal, que foi muito abaixo do que a equipe pode render.

Falar em diferença abissal de investimento, patrimônio, valor do elenco e outros aspectos é mais um clichê. O que importa é o campo e bola. Jürgen Klopp escalou a equipe apenas com quatro titulares, com a defesa toda remontada. Alisson foi escalado no gol, mas Milner foi improvisado na direita, a dupla de zaga foi formada por Joe Gomez e Henderson, com Robertson no lado esquerdo. Klopp definiu a formação inicial debaixo do 4-1-3-2, mas Keïta, único volante, era o elemento surpresa para infiltração e aparecimento na área, enquanto Salah e Origi atuavam como atacantes e como pontas.

O goleiro brasileiro, melhor do mundo tanto na Fifa como na France Football, foi muito importante para evitar que o Monterrey. O time mexicano representou muito bem o país latino, diferentemente do que ocorreu em anos anteriores. Los Rayados deixaram as linhas de marcação muito baixas e a única maneira de acionar os velozes atacantes eram a ligação direta nas costas da defesa, principalmente pelos lados. Pabón e Funes Mori eram os jogadores que incomodavam demais a defesa frágil, improvisada.

À primeira vista, era um jogo perfeito para os ingleses. Aos 11 minutos, Salah teve uma visão impressionante. Muito bem marcado, percebeu que Keïta estava isolado, e lançou em um ponto futuro, onde o volante apareceu na cara do gol para finalizar sem chances de defesa ao goleiro Barovero. Porém, dois minutos depois, veio a reação mexicana.

Em bola alçada na área e chute cruzado, Alisson espalmou e Funes Mori aproveitou total liberdade para empurrar ao gol vazio. O gol intensificou a marcação da equipe azul e branca, que sempre chegava em Salah com dois jogadores, para impedir qualquer possibilidade de triangulação e finalização.

No segundo tempo, o Liverpool iniciou com forte e alto combate. Mas os jogadores colocados sem entrosamento, além de serem reservas, dificultou a estratégia. Restou novamente a Alisson participar bem, principalmente em cruzamentos na frente da pequena área e lances em bola parada. O Monterrey foi firme, intenso, com tudo o que foi pedido durante 80 minutos. Não restaram alternativas a Jürgen Klopp usar os jogadores preservados para mudar o resultado da partida de maneira favorável, antes que a surpresa fosse ainda mais desagradável.

Entraram Alexander-Arnold, Mané e Roberto Firmino, no lugar de Shaqiri, Milner e Origi. As alterações deram mais ofensividade, posse de bola e movimentação no campo de ataque. Os últimos dez minutos foram determinantes para o resultado final. A prorrogação era até merecida pela valentia do Monterrey até o fim do jogo, mas o cansaço, as cãibras foram resultado de toda a entrega. Coube a uma jogada trabalhada pela direita, com participação dos principais nomes de ataque, o gol da vitória. A movimentação na lateral, as trocas de passes e a assistência precisa para Roberto Firmino completar com leve toque e garantir a reedição da final de 1981.





O jogo será disputado às 14h30 do próximo sábado (18), no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar. A VAVEL Brasil acompanha com todos os detalhes a competição e traz a cobertura ao vivo e em tempo real durante o jogo.