Concacaf anuncia os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira (20), a Concacaf divulgou os confrontos das oitavas de finais. Com início no dia 18 de fevereiro, a fase contará com um jogo entre mexicanos e estadunidenses e o torneio continuará em formato eliminatório. O sorteio foi realizado na Universidad del Claustro de Sor Juana, localizado na capital mexicana Cidade do México, e as equipes foram divididas em dois potes.

No pote 1, havia os seguintes clubes: Atlanta United (EUA), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Los Angeles FC (EUA), Montreal Impact (CAN), New York City (EUA), Tigres (MEX) e Seattle Sounders (EUA). Já no pote 2, estavam presentes: Saprissa (CRC), San Carlos (CRC), Montagua (HON), Olímpia (HON), León (MEX), Portmore United (JAM), Alianza (SLV) e Comunicaciones (GUA).

Foto: divulgação / Concacaf

Seguindo o mesmo padrão da última edição, a Liga dos Campeões seguirá no formato "mata-mata" onde haverá partidas em casa e fora. O vencedor do torneio conquistará o título e garantirá uma vaga na próxima disputa do Mundial de Clubes. O atual campeão do torneio é o Monterrey (MEX). Os jogos não haverão transmissão no Brasil.

Foto: divulgação / Concacaf

Veja os duelas das oitavas de final:

Portmore United (JAM) x Cruz Azul (MEX)

Montagua (HON) x Atlanta United (EUA)

León (MEX) x Los Angeles FC (EUA)

Saprissa (CRC) x Montreal Impact (CAN)

Alianza (SLV) x Tigres (MEX)

Comunicaciones (GUA) x Club América (MEX)

San Carlos (CRC) x New York City (EUA)

Olímpia (HON) x Seattle Sounders (EUA)