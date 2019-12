Atacante Jonata acerta com Alverca e vibra: "Oportunidade para dar um salto na carreira"

Após boas atuações com a camisa do Estoril, o atacante Jonata se transferiu para o Alverca e deve ganhar novas chances no futebol profissional. Em seu antigo clube, o jogador revezava entre o profissional e o sub-23, mas atuando muito mais pela base e ganhando poucas chances no elenco principal.

Apesar de não ter tantas chances no profissional, o brasileiro considera sua passagem pelo Estoril muito boa e destacou sua temporada até aqui pela base. Além disso, ressaltou sua evolução neste período.

"Foi uma experiência muito boa, tive uma grande temporada no sub-23 e nesta temporada fiz alguns jogos com a equipe principal. Acredito que poderia ter sido melhor, mas aprendi e evolui bastante neste período no clube", comentou o atleta.

Foto: Reprodução / Estoril

Transferindo-se para o Alverca, Jonata disputará o Campeonato de Portugal e ele enxerga isso como uma oportunidade de mostrar seu futebol em uma competição profissional. O brasileiro também acredita que ganhará mais experiência no novo clube.

"A diretoria fez um grande esforço para me contratar e estou com a expectativa grande. Vejo esse desafio como uma oportunidade de dar um salto na carreira. Vou estar em uma competição profissional, com jogadores experientes e que já jogaram em grandes equipes. Isso vai me proporcionar uma experiência e exigência maior", concluiu o atacante.