Técnico do Liverpool, Jürgen Klopp já conhece o adversário: "Sei o que esperar do Flamengo"

Na véspera da final do Mundial de Clubes, o treinador do Liverpool começou os estudos sobre o Flamengo na tarde da última quinta-feira (19). Agora, um dia antes da grande decisão, Jürgen Klopp se põe como um bom entendedor do estilo de jogo carioca — ao menos na teoria.

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (20) em Doha, no Catar, o comandante alemão dos Reds disse que conhece como o campeão da Libertadores joga e elogiou a personalidade de Jesus ao colocar o jeito do português no time brasileiro.

"Não sei se posso julgar, depois de ver algumas horas do Flamengo jogando. Sei o que esperar do Flamengo. É um estilo muito organizado. Jorge Jesus mudou a sorte e muitas outras coisas quando chegou. Trouxe novos jogadores para a defesa. É um time muito bem estabelecido, todos sabem o que precisam fazer, existem formas diferentes de jogar."

O alemão, logo em seguida, destrinchou mais sobre o Fla, mas ainda numa fala um tão superficial.

"São rápidos, criativos no meio de campo, abusados nas laterais. Os cruzamentos por cima, por baixo. Chutam a gol de tudo que é lugar. É assim que um time de sucesso joga. E não estão mais acostumados a perder, pois não perderam muito desde que Jorge Jesus chegou. Então, é o que sabemos sobre o Flamengo. Nunca joguei contra um time brasileiro, mas o Flamengo nunca jogou contra um time como o Liverpool, então estou ansioso para saber como será."

Quando perguntado sobre a superioridade da equipe inglesa sobre os flamenguistas, Klopp foi bem enfático ao dizer que nada está decidido. Foi humilde ao colocar os dois finalistas com as mesmas chances de vitória.

"A impressão que tive é muito positiva. Nós respeitamos com nossa atitude em campo. Não estamos aqui como campeões europeus e com a intenção de mostrar que somos superiores, mas queremos ganhar. Nós não estamos mal e nada está decidido. Temos as mesmas chances. É a questão de achar as soluções na partida com as suas peças. Não é questão de jogadores individuais, mas eles ajudam."

De fato, um campeão europeu não encara o Mundial de Clubes com a mesma importância que um sul-americano. Numa equipe que já conquistou o velho continente na temporada 2018-19 e busca o título inédito do Campeonato Inglês sob a nomenclatura de Premier League, é óbvio que um campeonato criado em 2000 pela Fifa não terá o mesmo orgulho para o torcedor vermelho. Mas o Jürgen Klopp não concorda muito com isso.

"Estamos aqui e nós queremos ganhar a competição, mesmo sabendo que vai ser muito difícil porque o nosso oponente é muito bom. Eu quero mudar o ponto de vista de que vencer na Europa é melhor. O torcedor do Liverpool quer que a gente vença. Você viu como o Monterrey lutou na partida, quanto insistiu e amanhã vai ser maior. Para nós é especialíssimo."

Neste sábado (21), Liverpool e Flamengo jogam a decisão do Mundial de Clubes. A partida será no estádio Khalifa International, às 14h30 (de Brasília).

Outras falas da coletiva de Jürgen Klopp

Recuperação após semifinal

"Resolvemos alguns problemas de sono, pudemos descansar os jogadores e estamos aqui. Não podemos fazer mais do que isso. Antes da final da Liga dos Campeões sentíamos que a tensão aumentava, mas era uma grande oportunidade e queríamos chegar lá."

Sobre o Virgil van Dijk

"Virgil treinou hoje e vamos ver como estará. Não houve nada novo sobre lesão. Estamos aproveitando todo o tempo para nos recuperar e descansar."

Gabigol tem espaço no Liverpool?

"Eu amo meu time e não penso muito em quem teria lugar no meu time."

Jorge Jesus pode vencer uma Champions League?

"Ele fez um trabalho inacreditável. Se houvesse uma eleição agora ele se tornaria presidente do Brasil, sem dúvida. Ele sempre teve muito sucesso como treinador no Sporting também. É um personagem, sem dúvida. É famoso por ser muito organizado, com treinos interessantes e acompanho o que ele faz há algum tempo, mas acho que é a primeira vez que vamos nos enfrentar. Estou ansioso e empolgado para o jogo. Claro que o trabalho que ele fez antes na Europa lhe dá a possibilidade de trabalhar na Europa de novo se quiser."

Melhor Liverpool da história?

"Não sei dizer. Não é uma coisa que eu falaria na reunião, se vamos nos tornar lendas. Isso afasta o pensamento das coisas necessárias. Se as pessoas acham que eles são lendas, maravilha. Mas estamos aqui por vários motivos. Não é questão de garantias para depois. O Flamengo vai ter uma grande festa também se vencerem. Não podemos fazer desse campeonato maior do que é para nós."

Favoritismo inglês

"Nós tentamos todos os dias encontrar soluções para os problemas que temos. Às vezes temos que encontrar soluções a toda hora. Nós não nos vemos como um time que não pode perder, mas sim como um time que tem que trabalhar duro para vencer. Não vejo uma vantagem psicológica, para ser sincero. O que tentamos é estar 100% garantidos para a partida. Nós oferecemos tudo do melhor para que eles possam relaxar e pensar algo diferente, não só futebol. Queremos criar a melhor base possível para vencer. Enquanto fazemos isso, tentamos nos divertir. Mas não achamos que somos os únicos a fazer isso. Tenho certeza que os torcedores do Flamengo estão se divertindo muito e estão empolgados com o time. Não acho que há vantagem para ninguém antes. Vamos ver durante."

É justo um goleiro ganhar a Bola de Ouro?

"Acho que todos os goleiros, não só eu, estão fazendo um trabalho excelente. É importante que uma grande equipe comece por um grande goleiro. Você tem que estar lá para ajudar o time. Mas existem jogadores de qualidade que fazem a diferença para o time ou o país. É difícil dizer. Eu posso merecer ganhar a Bola de Ouro, mas Virgil (Van Dijk), Mané e Salah também poderiam ganhar. Mas o Messi é de outro planeta. Sou um grande fã dele. Ainda temos muita coisa pela frente. Messi está começando a terminar a carreira, mas eu, Mané, Van Dijk e Salah ainda temos tempo pela frente."

Cidade de Doha e apoio da torcida a Salah

"Eu não vi muito de Doha desde que cheguei. Eu gostei do hotel, o estádio e o gramado são bonitos, as pessoas são receptivas. Tivemos apoio da torcida, principalmente quando Salah aparecia no telão. Acho que o apoio está dividido e o ambiente ajuda muito no hotel. Toda noite tem festa do Flamengo. Pelo menos 500 pessoas fazem festa toda noite e não sei nem se conseguirão chegar no estádio. Quem quiser torcer por nós amanhã, estamos aceitando. Temos certeza que o pessoal pode tentar organizar um sentimento parecido."

Como conviver com o sucesso?

"Eu estou muito mais calmo agora. Não fico nervoso e nem empolgado. O resto das coisas não são boas quando você envelhece, mas isso é bom. Eu sou um treinador muito melhor do que era, mas sou a mesma pessoa. Muitas pessoas não me conhecem, mas é quem sou. A última vez que pensei sobre mim foi há muito tempo, então você me pegou de surpresa. Eu estou bem diferente, ainda mais depois de 18 anos."