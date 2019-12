Bayern de Munique bate o Wolfsburg na Allianz Arena e segue na caça aos líderes

O último jogo do ano reservou as emoções dos bávaros para o final. Em confronto com o Wolfsburg na Allianz Arena pela 17° rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram feitos por Joshua Zirkzee, mais uma vez vindo do banco, e Serge Gnabry.

Com a vitória, o Bayern garantiu a permanência no terceiro lugar da Bundesliga, já que Borussia Dortmund e Shalke 04 já jogaram na rodada. Já o Wolfsburg fecha o ano na nona colocação, com 24 pontos.

Primeiro tempo apagado

O primeiro tempo não mostrou tanto o brilho da parte ofensiva do Bayern. Phelippe Coutinho, Thomas Müller, Robert Lewandowski e Serge Gnabry não apareceram tanto na primeira etapa. Porém, os números dos donos da casa continuaram melhores.

Além da posse de bola de 71%, foram 10 chutes dos bávaros, sendo cinco deles ao gol. Já para o lado do Wolfsburg, foram apenas quatro chutes, sendo que dois assustaram Manuel Neuer.

Wolfsburg melhorou, mas não o suficiente

Os números do segundo tempo melhorou um pouco para os visitantes. Foram mais seis chutes e um que assustou o goleiro bávaro. Porém, os donos da casa também melhoraram.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Além dos 18 chutes e oito alcançando no alvo, a substituição mais uma vez fez a diferença. Joshua Zirkzee entrou no lugar de Coutinho aos 83', marcando o gol aos 85'. Ainda deu tempo de Gnabry também marcar o seu aos 89'.

Sequência de jogos

Com a parada de inverno, a Bundesliga só volta no meio de janeiro. O primeiro jogo do ano do Bayern vai ser no domingo, dia 19 de janeiro, às 11h30 contra o Hertha Berlin. No dia anterior (18), o Wolfsburg enfrenta o Colônia às 11h30.