Ex-auxiliar da Francana, Leo Santin agora é técnico do United Soccer Club, dos EUA

O ano de 2020 já está definido para o até então auxiliar técnico, Leo Santin, que atuou na Francana nesta temporada, ao lado de Alexandre Ferreira. Partindo para a sua quarta experiência internacional, Santin terá oportunidade no comando do United Soccer Club, time americano, da cidade de Huntsville, um dos maiores clubes do estado de Alabama, nos EUA.

“Fiquei muito feliz quando o Rusty Campbell e o Phil Moyer, diretores do clube, me apresentaram o projeto, dizendo terem muita admiração pelo futebol brasileiro, gostei das ideias e tenho certeza que posso acrescentar um pouco mais de acordo com minha experiência no futebol profissional brasileiro e também dos EUA”, comenta o agora, treinador do USC.

Foto: Divulgação

O agente Robert Martignoni quem veio até o Brasil para fazer a intermediação e contratação de Leo Santin.

“O representante deles, o Robert, basicamente fez de tudo para que essa parceria desse certo, tenho carinho imenso pela pessoa e profissional que ele é, e só tenho que agradecer por todo esforço que ele fez, vindo até o Brasil, se engajando com tudo e fazendo com que tudo acontecesse da melhor forma”, declara.

As outras três experiências de Leo Santin no futebol internacional foram de 2010 a 2014 no Union University, estágio no Barcelona no início de 2015 e na sequência, de 2015 a 2017 no Alabama A&M.

“Quem sabe com essa minha oportunidade, consigamos abrir portas para outros treinadores brasileiros, em um mercado que até então é bastante fechado, pois acredito que a junção da minha experiência tanto dentro como fora das quatro linhas, no futebol nacional e internacional, poderá contribuir com um clube bastante arrojado e que vem em constante evolução nos torneios que disputam, tanto de forma estadual quanto nacional”, conclui.