Agora é oficial: Benfica paga €20 milhões ao Borussia Dortmund e contrata Julian Weigl

Julian Weigl está de casa nova! Time da capital portuguesa, o Benfica pagou 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund para contar com a habilidade do meio-campista. Aos 24 anos, o alemão chega aos Águias com grande aprovação da torcida benfiquista nas redes sociais. Ele também representa a elevação de patamar que o clube busca para 2020-21.

Pelo Twitter, a equipe da Alemanha anunciou a concretização da transferência e agradeceu pelos trabalhos prestados aos aurinegros.

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR