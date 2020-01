Oito jogadores do futebol alemão prestes a movimentar o mercado da bola

O inverno rigoroso na Alemanha é capaz de bloquear estradas, aumentar a venda de casacos e até de parar a Bundesliga, mas não consegue conter o ímpeto dos clubes de irem atrás de reforços para 2020. Em recesso, algumas equipes germânicas estão atrás de melhorarem seus desempenhos no segundo turno da liga nacional. Para isso, vão ao mercado.

Listamos oito jogadores do futebol alemão que estão com situações capazes de serem mudadas, seja para sair ou chegar à terra do chucrute e da cerveja.

Benjamin Henrichs e RB Leipzig / Bayern

O jovem revelado pelo Bayer Leverkusen não está distante de retornar a seu país natal. Após 18 meses atuando na Ligue 1 (Campeonato Francês), ele não se firmou no Mônaco, sem minutos suficientes para ter um bom ritmo de jogo. Agora, RB Leipzig e o todo poderoso Bayern de Munique já rodeiam a situação do garoto.

Dayot Upamecano e Arsenal

Zagueiro do atual líder da Bundesliga, RB Leipzig, Upamecano é alvo de Mikel Arteta, treinador do Arsenal. Aos 21 anos, suas características principais são leitura de jogo e força na jogada aérea. E é justamente por isso, que o time da Red Bull deve fazer de tudo para segurar o jogador.

Jérome Boateng e Arsenal

Longe de seu tempo áureo, Jérome Boateng está cada vez mais passado para trás no Bayern de Munique, principalmente após chegada do treinador Hansi Flick no lugar de Niko Kovac. Com 31 anos, o alemão até que se pôs bem depois da saída de Hummels e lesão de Sülle. No Arsenal, é uma opção à resistência do RBL em negociar Upamecano.

Paco Alcácer e Atlético de Madrid

Mesmo sendo um dos xodós da torcida aurinegra, o espanhol Paco Alcácer vê seu pequeno espaço no Borussia Dortmund praticamente sumir após a contratação do badalado Erling Braut Haaland. No BVB desde a temporada 2018-19, o atacante está sendo seguido de perto pelo Atlético de Madrid, equipe de sua terra.

Nabil Bentaleb e Milan

De bem com a torcida no Schalke 04, Bentaleb passou por um 2019 difícil: duas lesões ao longo do ano. Mas o meio-campista argelino convenceu o treinador David Wagner de ter potencial. Desde 2018, o jogador é crush do Milan, que pode aproveitar esse momento de recuperação para investir nele.

Com passagens por quatro gigantes europeus mesmo com apenas 25 anos, Can está na mira de alguns clubes. Novo rico da Alemanha, o Hertha Berlin tem como prioridade o suíço Xakha, do Arsenal, mas o negócio se distancia cada vez mais, por isso o nome do alemão da Juventus ganha força na capital germânica. Enquanto isso, o mesmo Arsenal sonda o meio-campista junto ao BVB.

Julian Draxler e Hertha Berlin

Outro jogador que não teve o ritmo desejado no segundo semestre de 2019, é o alemão Draxler, do PSG. Com a Euro 2020 a seis meses de distância, o meio-campista busca mais minutos para retornar ao radar do técnico da Seleção Alemã Joachim Löw. Para isso, o Hertha já se prontifica para tentar um empréstimo com o time parisiense.

Mahmoud Dahoud e Hertha Berlin

Sim, o Hertha Berlin aparece mais uma vez, agora sondando a situação do meio-campista central Dahoud, do Borussia Dortmund. No entanto, os aurinegros estão esperançosos por mais aparições do sírio-alemão depois da venda de Julian Weigl ao Benfica.