Alisson Becker é escolhido como melhor jogador brasileiro na Europa

Alisson Becker está vivendo uma temporada de sonhos no Liverpool. Devido as boas atuações, o goleiro anda conquistando prêmios individuais. O último foi o Samba de Ouro, premiação que elege o melhor jogador brasileiro jogando na Europa. O troféu se junta aos de melhor goleiro no Bola de Ouro da UEFA, The Best e do Globe Soccer Awards.

.@Alissonbecker has won the 2019 Samba Gold award for the best Brazilian player in Europe 👏👏👏#AB1 becomes the first goalkeeper to win the prize! 🔥 pic.twitter.com/irGx5n1OdI — Liverpool FC (@LFC) 3 de janeiro de 2020

A última temporada tem sido inesquecível na carreira do jogador brasileiro. Na vitória da última quinta-feira (2), contra o Sheffield United, Becker comemorou 50 jogos com a camisa dos Reds pela Premier League. E com mais um clean sheet, em cinco partidas consecutivas.

“Começar o ano alcançando uma marca especial como essa de 50 jogos pela Premier League, com mais uma vitória, e ainda ganhando outro prêmio individual, fruto de tudo o que aconteceu em 2019, me deixa extremamente feliz. Significa que o trabalho vem sendo bem feito. Agora preciso seguir treinando forte para melhorar ainda mais e, ao lado dos meus companheiros, ajudar o Liverpool a conquistar mais títulos”, declarou o camisa 1, que aguarda com ansiedade o título da Liga Inglesa.

Com 19 vitórias e um empate na atual temporada, a equipe celebrou um ano de invencibilidade - a última derrota ocorreu diante do Manchester City, aconteceu em 3 de janeiro de 2019. Atualmente, o Liverpool possui 13 pontos de vantagem para o Leicester, vice-líder e possuem uma partida a mais que os donos do The Kop.

“Quem já jogou ou disputa a Premier League sabe como o campeonato é complicado e bem equilibrado. Alcançar essa marca de um ano sem perder é algo extraordinário. Desde os meus primeiros dias aqui no Liverpool, percebi que o nosso grupo era diferenciado. Todo mundo se dedica demais e nosso elenco é fantástico. Temos um treinador super competente e estou feliz por ter a oportunidade de viver esse momento de evolução e amadurecimento na carreira. Mas apesar de todos esses números positivos, a gente sabe que ainda falta muita coisa pra ganhar a Premier e não podemos relaxar”, atentou Alisson.

Samba de Ouro



Na 11ª edição do Samba de Ouro, prêmio dado pelo site “Sambafoot” ao melhor atleta brasileiro em atividade na Europa, o goleiro foi o vencedor.

A votação conta com ex-jogadores, jornalistas e mais de 100 mil internautas. Alisson é o primeiro goleiro a vencer o prêmio. Com 35,54% dos votos, ele desbancou o colega de equipe Roberto Firmino e o zagueiro Thiago Silva, do PSG. Que garantiram segundo e terceiro lugar.