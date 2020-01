Zagueiro do Borussia Dortmund, Akanji revela autocrítica feita pelo próprio elenco

Em intertemporada na cidade de Marbella, na região turística da Andaluzia, sul da Espanha, o Borussia Dortmund foge do inverno rigoroso da Alemanha. Assim, a rotina de treinos após festas de fim de ano já movimentam a rotina aurinegra, tudo em busca de melhorar o desempenho para a segunda metade da época 2019-20.

Na coletiva de imprensa, o zagueiro Manuel Akanji falou sobre uma espécie de auto-crítica que o próprio elenco do BVB fez. Por atuar na defesa, o suíço é cobrado pela torcida, junto ao restante do setor. Em 18 jogos no primeiro turno da Bundesliga, o clube de Dortmund sofreu 24 gols. Somente em seis partidas, sua meta não foi vazada.

"Conversamos um com o outro e sabíamos que tínhamos que mudar alguma coisa. Nós fizemos isso. Era sobre a gente mesmo, como equipe. Podemos ter um melhor desempenho juntos em campo. Agora temos que continuar a desenvolver o futebol que jogamos nas últimas semanas", contou Akanji.

Logo em seguida, o zagueiro também falou sobre o foco do BVB nos objetivos traçados antes do início da temporada.

"No verão, comunicamos claramente o que queremos no final da temporada. É claro que nem sempre é possível alcançar tudo, mas faremos tudo o que pudermos na segunda metade da temporada."

O retorno do Borussia Dortmund à Bundesliga acontece no sábado (18), contra o Augsburg, às 11h30 (de Brasília). Mas, antes, há amistosos diante do Standard Liège-BEL (07/01, às 12h) e Feyenoord-HOL (11/01, às 8h), além do jogo-treino com o Mainz 05 (11/01, às 13h).