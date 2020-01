De goleiro para goleiro: Neuer projeta que Nübel ‘pode ser o dono da posição no futuro’

Manuel Neuer foi um dos escolhidos para dar entrevista coletiva após treinamento em Doha, onde o Bayern de Munique se prepara para o restante da temporada na pausa tradicional da Bundesliga. Nisso, o arqueiro do time da Baviera já falou sobre a mais nova contratação.

Analisando o também goleiro Alexander Nübel, recém-contratado junto ao Schalke 04, Neuer não deixou de elogiar seu novo parceiro de profissão.

"Alexander Nübel é um goleiro de primeira linha, que pode ser o dono da posição no futuro. Mas a sua contratação é irrelevante para mim, e não tem influência na extensão do meu contrato com o Bayern. Sou atleta, sou profissional, e obviamente, eu sempre quero jogar."

Ainda sobre o assunto, o goleiro do Bayern disse que não tem previsão para sua aposentadoria e dá como certeza a extensão do contrato com os bávaros. "Contanto que eu esteja feliz e com as condições adequadas, sempre vou querer jogar."

Sobre a probabilidade de Alaba jogar como zagueiro, Neuer não se surpreendeu com a escolha do técnico Hansi Flick.

"Ele já fez essa função no passado e fez bem naquela época. David tem uma certa presença, ele fala muito com seus companheiros, ele é um líder na equipe."

Sobre o lateral Alphonso Davies, o goleiro disse que o lateral esquerdo surpreendeu bastante com sua qualidade: "Ele se integrou muito bem ao time e assumiu bem o papel de lateral esquerdo. Ele está fazendo uma ótima temporada."

No Campeonato Alemão, o Bayern está em terceiro colocado, com 33 pontos, quatro atrás do líder RB Leipzig. Na Champions League, enfrenta o Chelsea nas oitavas.