Solskjaer x Guardiola: quem dá primeiro passo rumo à decisão da Copa da Liga?

Nesta terça-feira (07), Manchester United e Manchester City realizam mais um #ManchesterDerby para decidir qual das cores, vermelho ou azul, vai prevalecer na cidade. A partida é a primeira das semifinais da EFL Carabao Cup e será disputada em Old Trafford. A expectativa é que Ole Solskjaer e Pep Guardiola escalem o que tem de melhor, uma garantia de um grande espetáculo.

Como estão os times?

Em termos de elenco, os Skyblues apresentam vantagem, já que praticamente todos os jogadores titulares estão a disposição do time. Desfalques garantidos são o zagueiro Aymeric Laporte e o ponta-esquerdo Leroy Sané, que voltaram recentemente aos treinos, mas ainda não tem condição de jogo. Otamendi, que perdeu os últimos jogos contra Port Vale e Everton, voltou a treinar e pode surgir como opção.

Já nos Devils a situação é de incerteza. Os meias Jesse Lingard e Anthony Martial não participaram do duelo contra o Wolverhampton, pela FA Cup, após uma doença ser detectada pelo departamento médico e podem desfalcar novamente contra o City. Já Pogba e Scott McTominay estão lesionados e certamente não jogam.

Foto: Divulgação/Manchester United

Solsjkaer x Guardiola

Alguns aspectos favorecem o treinador espanhol e, de certa forma, lhe dão o favoritismo para avançar no torneio. O desejo por mais uma Premier League ainda é possível, mas está distante, uma vez que seu time é o terceiro colocado e está a 14 pontos do líder Liverpool. Por ser o atual campeão, é possível que os Citizens não cometam loucuras para alcançar os Reds, o que forçaria demais seu elenco, priorizando torneios ao invés da liga.

O momento da temporada também favorece o City. O objetivo de Guardiola é o sonhado título da Champions League, mas o campeonato só volta em fevereiro e por isso esse é momento ideal para focar nas outras competições e jogar com força máxima.

Foto: Divulgação/Manchester City

No Manchester United a palavra-chave é recuperação. Muito criticado no início da temporada, principalmente pelos fracos resultados, Solsjkaer vive uma fase de calmaria após a tormenta, começando a mostrar sua 'cara' no time. Mesmo sendo considerado o menor dos grandes torneios da Inglaterra, conquistar a EFL seria importante para consolidar seu trabalho a frente dos Red Devils. Por isso, é esperado uma maior dedicação por parte do técnico norueguês para se classificar.

O calendário é um fator que favorece o United. Tanto Ole quanto Pep realizarão outros quatro jogos antes do segundo confronto, porém os Devils terão sete dias livres para preparação, enquanto seu rival terá apenas quatro, devido a um compromisso da FA Cup.

Foto: Divulgação/Manchester United

A segunda partida do clássico será no próximo dia 29, no Etihad Stadium. O vencedor irá enfrentar o ganhador do jogo entre Leicester City e Aston Villa, na grande final em Wembley, no primeiro dia de março.