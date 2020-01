City vence United com autoridade e se aproxima da final na Carabao Cup

Nesta terça-feira (07), os comandados de Pep Guardiola visitaram o Mancheter United, em clássico válido pelo primeiro jogo da semifinal da Carabao Cup. Os Citizens aplicaram um placar de 3 a 1 perante o rival, e abriram uma longa vantagem para o segundo jogo.

A partida começou com o City mais focado para abrir o placar, e logo aos 17 minutos, o português, Bernardo Silva finalizou de longa distância, e a bola entrou no ângulo de De Gea que nada pode fazer.

A supremacia azul parecia não ter fim no primeiro tempo, e o segundo gol não demorou muito para sair: de novo Bernardo Silva - agora dando assistência - deixou, Mahrez frente à frente com o goleiro Red Devil, que teve frieza, o driblou e finalzou, fazendo o segundo tento do City.

O pesadelo parecia não ter fim no primeiro tempo para a equipe de Ole Gunnar Solskjaer e seis minutos após o City marcar seu segundo gol, De Bruyne bagunçou a defesa rival dentro da área, finalizou, mas o goleiro espanhol De Gea defendeu, porém no rebote a bola bateu em Andreas Pereira e entrou. City 3 a 0, fora o baile.

No segundo tempo, o Manchester United até diminuiu com Rashford, após bobeira da defesa dos Citizens, o atacante inglês recebeu livre e finalizou na saída do goleiro Bravo. Mas ainda era muito pouco.

O Manchester City volta à campo no próximo domingo, pela Premier League, contra o Aston Villa no Villa Park. Já o rival, Manchester United enfrenta o Norwich City​​​​​​​, também pela Premier League, em casa no próximo sábado.