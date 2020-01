Lesionados, Bale e Benzema não viajam com Real Madrid para Supercopa da Espanha

Por causa de lesões, o Real Madrid fica sem dois jogadores importantes para o confronto com o Valencia, na semifinal da Supercopa da Espanha. Gareth Bale e Karim Benzema serão desfalque na equipe madrilenha. A partida será nesta quarta-feira (8), às 16h (horário de Brasília). A Supercopa acontece na Arábia Saudita, e os jogos serão no King Abdullah Sports City. Na quinta-feira (9), o estádio recebe Barcelona e Atlético de Madrid.

Uma novela ainda sem muita perspectiva de acabar é a da saída de Bale da Espanha. Na semana passada o jornal inglês Mirror soltou boatos que o galês poderia seguir para os Estados Unidos. Enquanto isso não acontece, o camisa 11 do Real Madrid não viajou com o grupo para a Arábia Saudita por causa de uma infecção respiratória. No site oficial do clube, o seguinte comunicado:

"Após os testes realizados hoje, nosso jogador Gareth Bale, do Real Madrid Medical Services, foi diagnosticado com uma infecção no trato respiratório superior. Evolução pendente."

Benzema tem tido grandes atuações nos últimos jogos, e é um grande desfalque na equipe. Uma lesão na coxa o deixou de fora da partida de quarta-feira. No comunicado do site oficial, sobre sua ausência havia a seguinte informação: "foi diagnosticado com uma lesão no músculo semimembranoso devido a contusões na perna esquerda."

Na disputa pelo primeiro título do ano, Zinédine Zidane também tem Eden Hazard de fora e Asensio que não viajou com a equipe. Confira as opções do francês para a partida.