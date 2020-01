Ibrahimovic observa ambiente desmotivado no Milan e ressalta: "Falta de esperança"

Zlatan Ibrahimovic não teve a reestreia dos sonhos no San Siro. Diante do Sampdoria, o sueco entrou no segundo tempo e reencontrou a torcida do Milan, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Para o dono da camisa 21, veio todas as sensações da sua última passagem pelo clube, mas lamentou de não ter conseguindo balançar as redes.

"Sentia adrenalina, emoções e sentimentos que me levaram a 10 anos atrás. O relacionamento com a torcida continua incrível e me motiva muito. Queria entrar em campo, marcar um gol e celebrar como um Deus", disse à Sky Sports.

Tendo oito derrotas, seis vitórias e quatro empates na competição nacional, Ibra já notou o desconforto dos Rossoneri.

"Podemos ver a falta de confiança da equipe, por isso não somos tão eficazes. Precisamos entender o que temos de fazer para dar o melhor da equipe. Estou aqui há quatro dias e farei tudo possível para que o Milan volte a vencer. Há uma falta de esperança no time", concluiu.

Em 12º, o Milan possui 22 pontos no Campeonato Italiano. São 23 pontos de diferença para o líder e rival Internazionale.