Leicester e Aston Villa ficam no empate e semifinal da Copa da Liga Inglesa continua aberta

No primeiro jogo da segunda partida da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2019-20, Leicester e Aston Villa ficaram no empate em 1 a 1, no King Power Stadium e a vaga para final continua em aberta. Guilbert abriu o placar para os visitantes e Iheanacho empatou para os mandantes.

O Leicester teve a iniciativa da partida e teve mais chances de gols durante toda a partida. A primeira oportunidade saiu dos pés do espanhol Ayoze Perez, que recebeu de De Praet dentro da área e soltou um foguete, a bola desviou na defesa do Aston Villa e tirou tinta trave direita.

A equipe de Brendan Rogers tinha o domínio da partida e pressionava o adversário. Aos 18 minutos, a defesa dos Villans se atrapalhou e a bola sobrou para Vardy dentro da área, que ajeitou e chutou. Nyland apareceu e interviu com boa defesa.

O goleiro do Aston Villa começou a ser o destaque da partida aos 21 minutos, quando Ayoze Perez acionou Vardy dentro da área. O atacante dominou, avançou e bateu, mas Nyland fez outra boa defesa.

Na primeira finalização ao gol, o Aston Villa abriu o placar. Aos 27 minutos, El Ghazi recebeu na esquerda e cruzou para a área, Guilbert apareceu na segunda trave, se antecipou a marcação e abriu o placar no King Power Stadium. A equipe de Dean Smith teve a chance do segundo gol aos 41 minutos. Grealish cobrou falta na área, Konsa cabeceou, após se antecipar a Schmeichel e a bola explodiu no travessão.

Foto: Divulgação/Aston Villa

Atrás no placar, o Leicester voltou para o segundo tempo pressionando ainda mais o Aston Villa. Aos 17 minutos, Maddison quase fez uma pintura. O meia recebeu passe dentro da área, deu uma caneta em Hause e emendou uma bomba. Nyland fez outra grande defesa e evitou o golaço do camisa 10.

O empate do Leicester saiu aos 29 minutos. Choudhury desarmou o brasileiro Douglas Luiz no campo de ataque e a bola sobrou para Vardy, que tocou para Iheanacho. O atacante dominou, ajeitou e finalizou para empatar a partida. Os donos da casa ainda tiveram outra oportunidade. Aos 36, Ricardo Pereira puxou contra-ataque, avançou até o campo ofensivo e achou Vardy em velocidade, que dentro da área e bateu no canto esquerdo, a bola pegou na rede pelo lado de fora.

Foto: Divulgação/Leicester

A partida terminou empatada e como não existe gol qualificado na semifinal da Copa da Liga, caso haja empate no jogo da volta no Villa Park, que acontece no dia 28 de janeiro, às 16h45, a partida vai direto para os pênaltis. Quem passar, enfrenta Manchester United ou Manchester City. A primeira partida terminou 3 a 1 para o City em Old Trafford.