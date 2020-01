Com gols no início, Tottenham supera Middlesbrough e avança na FA Cup

Demorou, mas a primeira vitória de 2020 foi conquistada pelo Tottenham. Nesta terça-feira (14), os Spurs enfrentaram o Middlesbrough no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres/ING, pelo replay da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Após o empate em 1 a 1 no primeiro confronto, houve a necessidade de repetir o confronto para definir o classificado. Melhor para a equipe da casa, que venceu por 2 a 1, com gols marcados no início do jogo. Lo Celso e Lamela assinalaram os tentos do triunfo londrino, enquanto Saville descontou para o Boro.

Diante da torcida e muito mais pressionado pelos resultados recentes, o Tottenham impôs seu ritmo de jogo e logo conseguiu abrir o marcador. Aos dois minutos de jogo, Lo Celso avançou, entrou na área e chutou no canto esquerdo do goleiro Osorio. O Middlesbrough respondeu em uma ótima finalização de Nmecha dentro da pequena área, mas o goleiro Gazzaniga fez excelente defesa. O resultado foi positivo aos donos da casa, que conseguiram ampliar a vantagem pouco tempo depois. Lamela fez bela jogada individual aos 15 minutos e chutou no canto esquerdo para aumentar a vantagem dos Spurs.

O placar deixou os mandantes em situação confortável. A vantagem poderia ser ainda maior, quando Tanganga recebeu na área e chutou à esquerda. Após muita reclamação dos jogadores londrinos, a arbitragem de campo conferiu o lance junto à arbitragem de vídeo e não viu nenhuma irregularidade passível de ser marcada a penalidade máxima.

No segundo tempo, com os Spurs mais tranquilos e satisfeitos com a vitória parcial, o Middlesbrough tentou ser mais arisco e surpreender novamente. Porém, o jogo do Boro não tinha fluidez porque a marcação adversária era bastante eficiente. As duas únicas chances dos visitantes ocorreram na reta final do jogo com Saville, e a segunda foi certeira, canto baixo, sem chances de defesa para Gazzaniga, aos 38 minutos. Mas foi tarde, a classificação era do Tottenham.

Com o resultado, a equipe londrina enfrenta o Southampton no sábado (25), no Saint Mary’s Stadium. As equipes irão entrar em campo pelo Campeonato Inglês no fim desta semana. O Middlesbrough enfrenta o Fulham às 16h45 da próxima sexta-feira (17), pela 28ª rodada da Championship, em Craven Cottage, em Londres. Por sua vez, o Tottenham encara o Watford pela 23ª rodada da Premier League em Vicarage Road, em Watford, às 9h30 do sábado (18).